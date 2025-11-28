Da li seks može da bude preteran? Ocenite sami kada pročitate ovaj tekst koji je napisala novinarka Indian tajmsa.

Seks sam imala i do 3 puta dnevno tokom sedam dana i evo šta mi se na kraju desilo.

Može li biti previše seksa i koliko?

Novinarka Indijan tajmsa odlučila je da to testira i svom partneru predložila da sedam slobodnih dana iskoriste za seks tri puta dnevno, na šta je on oduševljeno pristao.

Kada je partneru predložila ideju, uplašila se reakcije, ali je brzo postalo jasno da nema razloga za to. „Vau! Ovo je nešto najbolje što sam ikada čuo“, odgovorio joj je. Zatim su se opskrbili kondomima, lubrikantom i gelom od aloje vere.

1. dan

Nakon što su zaspali dan ranije kada su stigli u odmaralište, prvog dana eksperimenta probudili su se veoma rano, oko pet ujutru, i odmah imali seks. „Bio je to dobar početak. Zanimljivo, posle dva sata ponovo smo imali seks, u istom krevetu u istoj prostoriji. Ne sećam se ni kada sam poslednji put imala seks dva puta u dva sata. Treći krug se desio uveče. kada smo se vratili sa plaže. Umorni i opečeni od sunca, još uvek smo imali dovoljno energije. Sjajan prvi dan!“

2. dan

„Probudio nas je alarm, bilo je već 10 sati. Imali smo seks odmah, pa smo odlučili da odemo na plažu i iznajmimo kabanu na nekoliko sati. I tamo smo se seksali i bilo je super. Nakon što smo se vratili umorni, moj dečko je izgledao prilično iscrpljeno… Onda smo otvorili prvi lubrikant. Ostalo je, kako kažu, istorija. Nije loše za drugi dan, nije loše“.

3. dan

„Dan smo započeli prilično kasno, a iz sobe smo izašli tek nakon prve runde ‘izazova’. Bila sam malo nervozna – nisam znala o čemu se radi. Kada smo se vratili u sobu oko ponoći, shvatili smo da smo imali seks samo jednom. Prokletstvo! Ali bili smo odlučni da uradimo barem drugu rundu. Rezultat? Trebalo nam je mnogo podmazivanja. 3. dan: neočekivano!“

4. dan

„Gde smo? Osećam se kao da sam umrla i probudila se na krevetu od igala. Bilo je teško da se krećem. Seks mi je bio poslednja stvar na umu. Pogledala sam dečaka kako hrče kao kit i shvatila da je naš seks izazov otišao dođavola.

Dan 4: Da, postoji nešto kao što je previše seksa i može vrlo lako da dosadi.“

