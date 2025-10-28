Seks ti ne prija? Evo šta telo pokušava da ti kaže

Možda si primetila da ti seks više ne prija kao ranije. Nema uzbuđenja, nema opuštanja, a ponekad se javlja i fizička nelagodnost. To nije neobično, ali jeste važno. Kada telo reaguje na intimnost odbijanjem, ono ne traži ignorisanje – traži razumevanje.

U ovom tekstu analiziramo najčešće razloge zbog kojih se seksualna bliskost pretvara u neprijatno iskustvo, kako da prepoznaš signale koje ti telo šalje i šta konkretno možeš da uradiš da se situacija promeni.

Telo ne laže. Kad seks postane neprijatan, to je alarm. Možda misliš da si umorna. Da je stres. Da će proći. Ali kad seks ti ne prija, telo ne traži pauzu – ono traži promenu. I to ne samo fizičku. Ova nelagodnost često dolazi iz dubine: iz hormona, emocija, prošlih iskustava, neizgovorenih reči.

Najčešći razlozi zbog kojih telo odbija intimnost:

Hormonski disbalans: pad estrogena, testosterona ili kortizola može da ugasi želju kao prekidač.

Stres i iscrpljenost: telo u režimu preživljavanja ne traži užitak – traži odmor.

Emocionalna distanca: ako se ne osećaš viđeno, voljeno, sigurno – telo to registruje kao pretnju.

Potisnuta trauma: čak i ako si „zaboravila“, telo pamti. I reaguje.

Kako da prepoznaš šta ti telo govori?

Imaš osećaj da „glumiš“? To je znak da nisi prisutna.

Osećaš bol, nelagodnost, napetost? Telo se brani.

Izbegavaš dodir, inicijativu, razgovor? Telo ti poručuje: „Ne osećam se sigurno.“

Ritual koji briše nelagodnost – samo 5 minuta dnevno:

Svako veče, pre spavanja, stavi ruku na stomak. Diši duboko. Pitaj telo: „Šta ti treba?“ Ne moraš da dobiješ odgovor odmah. Ali ako to radiš redovno, telo počinje da se otvara. Da veruje. Da se opušta.

U vezi? Evo kako da vratite povezanost:

Umesto „šta nije u redu“, pitaj: „Kako da ti bude lepo?“

Dodir bez cilja – bez očekivanja, bez pritiska.

Otvoreni razgovori o željama, granicama, strahovima – bez osuđivanja.

Seks ti ne prija – ali to nije kraj. To je početak iskrenosti. Telo ne traži savršenstvo. Traži prisustvo. Ako ga slušaš, ono ti vraća užitak. Ako ga ignorišeš, ono briše želju. Ne moraš da trpiš. Moraš da čuješ.

