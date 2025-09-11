Seks u đakuziju nije baš najbolja ideja – evo šta kažu lekari!

Lekari upozoravaju – seks u đakuziju može biti rizičan za zdravlje i plodnost

Dok spavaća soba ostaje najčešće mesto za seks mnogi parovi vole da eksperimentišu – od tuša i automobila pa do plaže. Jedna od omiljenih lokacija je i đakuzi, ali lekari upozoravaju da seks u vrućoj kupki nosi određene rizike.

Zdravstveni problemi na koje treba misliti

Dr Rashid Bani, lekar opšte prakse i direktor klinike Your Sexual Health, savetuje da se uzdržite od seksualnih aktivnosti u đakuziju. Hemikalije poput klora i broma mogu izazvati iritaciju genitalija, a kondomi u vodi često nisu pouzdani – mogu skliznuti ili se pocepati. Žene posle ovakvog odnosa mogu primetiti crvenilo, svrab ili nelagodnost, čak i ako je čin sam po sebi bio bez problema.

Polne bolesti u đakuziju – mit ili realnost?

Mnogi se pitaju da li se polne bolesti mogu preneti boravkom u već korišćenoj vodi. Dr Bani objašnjava da, ukoliko je voda pravilno hlorisana, rizik od prenosa polnih bolesti je praktično nepostojeći.

Kako đakuzi utiče na plodnost?

Posebnu pažnju treba obratiti na temperaturu vode, naročito kod muškaraca. Spermatozoidi nisu ljubitelji visoke toplote – njihova funkcija može privremeno opasti na temperaturama iznad 32–35°C. Pošto đakuzi obično ima temperaturu od 37 do 40°C, predugo ili prečesto kupanje može smanjiti broj i pokretljivost spermatozoida, ali ti efekti su reverzibilni nakon pauze.

Kod žena, rizik je manji, ali i dalje treba voditi računa o pregrevanju, posebno u ranoj trudnoći. Savet stručnjaka je da vreme provedeno u kadi bude ograničeno, da se izbegavaju previsoke temperature i da se ostane dobro hidriran.

