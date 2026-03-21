Seks za pamćenje: Jedna promena u pozi garantovano daje najintenzivniji orgazam i to bez imalo frustracija

Seks za pamćenje ne zahteva akrobacije, već pravu tehniku. Zaboravite rutinu i primenite ovaj potez za snažan vrhunac. Probajte već noćas!

Mnogi parovi se godinama vrte u krug sa istim seks pozama, a žene retko dostižu orgazam isključivo kroz penetraciju.

Pravi seks za pamćenje zahteva promenu ugla, a glavni trik za potpuno zadovoljstvo krije se na sredini ovog teksta. Ako stalno forsirate klasičnu misionarsku pozu na isti način, gubite dragoceni kontakt koji je ženskom telu preko potreban da bi se opustilo i dostiglo klimaks.

Zašto klasičan pristup retko donosi nezaboravan intimni odnos

Muškarci i žene imaju potpuno različit tempo uzbuđenja. Dok muškarcima odgovara brzo i snažno prodiranje, ženama je za snažan orgazam najčešće neophodna spoljna stimulacija. Klasična misionarska poza stvara distancu između njegovog tela i njenog klitorisa, pa žena ostaje uskraćena za direktan pritisak na klitoris.

Upravo taj prazan prostor dovodi do toga da odnos traje dugo, a da se žena oseća kao da je na ivici, ali nikako ne prelazi granicu. Takvo vođenje ljubavi lako prelazi u rutinu i uništava svaki potencijal za seks za pamćenje, te se retko pretvara u nezaboravno iskustvo u krevetu. Rešenje nije u tome da izmišljate akrobatske poze, već da promenite jedan naizgled nebitan detalj u postavkama vaših tela.

Šta je tehnika koitalnog poravnanja i kako funkcioniše?

Tehnika koitalnog poravnanja (CAT) je specifična varijacija misionarske poze u kojoj partner klizi naviše kako bi karlicom vršio stalan pritisak na klitoris. Umesto klasičnog penetriranja, par koristi ritmično trljanje, što ženi znatno olakšava postizanje vrhunca.

Kako CAT poza stvara savršeno vođenje ljubavi

Suština ove poze leži u bliskosti. Muškarac treba da legne na partnerku i zatim se povuče nekoliko centimetara prema gore, tako da mu grudi budu u visini njenih ramena ili čak lica. Njegova stidna kost tada savršeno naleže na njen klitoris. Umesto klasičnog udaranja i unutra-vanka pokreta, akcenat je na trenju.

Kao što navodi studija objavljena u časopisu „Journal of Sex & Marital Therapy“, istraživanje o tehnici koitalnog poravnanja potvrđuje da ova metoda maksimizuje spoljnu stimulaciju, znatno olakšavajući ženi da dostigne klimaks. Zbog toga se muški vrhunac malo usporava, dok se ženski ubrzava, čime se stvara idealna sinhronizacija pokreta i dolazi do zajedničkog orgazma.

Mali pokreti za vrhunac koji se ne zaboravlja

Da biste zaista uživali i imali seks za pamćenje, zaboravite na brze poteze. Pokreti moraju biti glatki i spori.

Fokusirajte se na ljuljanje karlice gore-dole umesto brzih nasrtaja.

Neka muškarac koristi težinu svog tela, ali tako da se oslanja na podlaktice ukoliko partnerki pritisak postane prejak.

Žena može blago obaviti noge oko partnerovih butina kako bi pojačala trenje.

Kontrolišite disanje i pratite ritam jedno drugog bez žurbe ka cilju.

Greške koje kvare vaš najbolji doživljaj u spavaćoj sobi

Najčešća greška koju parovi prave prilikom isprobavanja ove tehnike jeste vraćanje na stare navike. Muškarci instinktivno počnu ponovo da prodiru duboko i brzo, čime prekidaju kontakt sa klitorisom. Žene često ostaju pasivne, umesto da i same pomeraju karlicu u susret partneru. Da bi ovo zaista bio vaš seks za pamćenje, morate oboje raditi kao tim. Strpljenje je ovde najvažnije, jer telu treba vremena da prepozna novu vrstu stimulacije.

Kada ste poslednji put dozvolili sebi da usporite i potpuno promenite ugao užitka, umesto da jurite isključivo brzi završetak?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com