Seks za pamćenje – žena uz ovu pozu uvek ima da doživi neverovatan orgazam.

Da li ste čuli za piner pozu?

Svi traže jednostavan način za postizanje ekstaze u spavaćoj sobi, a odgovor leži u jednostavnoj pozi – piner pozi. Bez obzira da li ste muškarac ili žena, ova poza je možda put za nezaboravno iskustvo koje će vam pružiti nezaboravan seks i snažne orgazme bez ikakvog napora.

Kako se izvodi piner poza?

Ležite na stomaku, okrenuti licem prema dole, dok vaš partner leži na vama. Pored toga što stimuliše G tačku kod žene, ova poza omogućava nežno maženje i dodirivanje, pružajući vam intimnost kakvu ste oduvek želeli. Plus, dodatna stimulacija klitorisa može se lako postići dok ste u ovoj pozi, podižući vaše zadovoljstvo na viši nivo. Ukoliko želite dodatnu stimulaciju tokom penetracije, možete staviti jastuk ispod stomaka kako biste podigli zadnjicu i pronašli idealnu visinu koja vama najviše prija

Pozicija i orgazam

Piner poza nije samo popularna zbog bliskosti koju omogućava, već i zbog neverovatne sposobnosti da dovede do orgazma. Čak i kod onih koji imaju problema sa postizanjem istog u drugim pozama. Mnogi parovi svedoče o tome kako im je ova poza donela najnevjerojatnije orgazme koje su ikada doživjeli.

Ova poza pruža iskustvo koje nudi nezaboravnu kombinaciju bliskosti i uživanja, čineći je prvim izborom za parove koji žele istražiti nove dimenzije seksualnog zadovoljstva.

Zapamtite, putovanje do savršene poze u krevetu zahteva eksperimentisanje. Možda ćete otkriti da vas čeka najeksplozivniji orgazam u životu. Sve zavisi od vaše anatomije, libida, i vaše opuštenosti sa partnerom.

