Seksi, provokativni i romantični: 10 erotskih filmova koje treba gledati u paru (video)

Ovih 10 erotskih filmova možete gledati sa svojim partnerom/partnerkom (sa ciljem da ne dočekate kraj) kako biste rasplamsali strast umesto izlaska noću.

Želite da unesete dozu senzualnosti u vaše zajedničko filmsko veče? Ovih 10 erotskih ostvarenja savršeno su odabrano za parove koji traže strast, emociju i provokativne prizore.

Širom zatvorenih očiju

Stenli Kjubrikov klasik iz 1999. godine vodi vas na mračnu, očaravajuću vožnju kroz svet tajnih rituala i neuzvraćenih želja. Maskirani bal i hipnotička kamera pojačavaju napetost, dok Tom Kruz i Nicol Kidman tumače složene partnerske igre moći i iskušenja.

9½ nedelja

Adrijan Lajn donosi jednu od najpoznatijih erotskih priča osamdesetih. Kim Besindžer i Miki Rurk ulaze u opsesivan odnos prepun neočekivanih obrtaja i senzualnih eksperimenta, što čini ovaj film idealnim za parove koji vole intenzivnije, pomalo opasne scene.

Sanjari

Bernardo Bertolučijevo ostvarenje smešta priču u Pariz 1968. godine, gde troje mladih istražuje granice prijateljstva, ljubavi i tela. Kombinacija političke pozadine i golišavih ekscesa stvara nezaboravan, provokativan miks za izbirljivu publiku.

Ljubav

Gaspar Noé zaokupio je pažnju ljubitelja erotskog filma eksplicitnim scenama i nelinearnom naracijom. Ovaj francusko–belgijski triler prati strastvenu vezu koja se raspada – idealno za parove koje zanima iskrena, pomalo bolna ispovest o ljubavi.

Plava je najtoplija boja

Ovaj francuski dragulj nagrađen Zlatnom palmom iz 2013. godine otkriva put samootkrivanja kroz emotivnu i telesnu vezu dve mlade žene. Duge, iskrene scene intime i snažna gluma čine ga savršenim za gledanje u dvoje, kada želite da istražite dubinu emocija.

Nymphomaniac

Lars von Trir u dve epizode prikazuje život žene opsednute seksom, od detinjstva do zrelog doba. Provokativne debate o želji, griži savesti i slobodi čine ovaj film teškim zalogajem, ali neizostavnim za parove koji žele pomeriti granice.

Sekretarica

Umereno umantan spoj drame i komedije, ovaj film prikazuje neobičan BDSM odnos između šefa i sekretarice. Megi Džilenhol i Džejms Spajder donose živopisne performanse, a balans između humora i erotike stvara toplu, ali pikantnu atmosferu.

I ja tebi kevu

Alfonso Kuarón vodi vas na putovanje dvoje tinejdžera i starije žene kroz Meksiko, koje prerasta u seksualno i emotivno istraživanje. Spontane, autentične scene i prelepa meksička panorama čine ga zabavnim i stimulativnim izborom.

Požuda, oprez

Ang Li istražuje seksualnost i izdaju u ratom pogođenom Šangaju. Tang Wei i Tony Leung grade napet, pun simbolike odnos prepun špijunaže i požude. Kinematografska lepota i zanosna glazba pojačavaju erotski naboj.

Sudar

Kontroverzni klasik Dejvida Kronenberga iz 1996. prepliće nasilje i erotsku fiksaciju – protagonisti traže seksualno uzbuđenje kroz auto-nesreće. Ovaj neobičan spoj groznog i požudnog idealan je za parove otvorenog uma koji žele iskusiti film izvan žanrovskih okvira.

