Šta reći ženi u krevetu da je istinski uzbudite – 16 stvari koje žele da čuju uvek

Iako mnogi misle da je seks dovoljno sam po sebi, reči koje izgovorite u toku intimnog čina mogu ga učiniti nezaboravnim. Stručnjaci i autori često naglašavaju da je ono što kažete tokom seksa jednako važno kao i ono što radite.

Zašto je “dirty talk” značajan?

Reči vam pomažu da pojačate povezanost, da partnerka oseća želju i da se oseća poželjno. Seksualni govor može da prenese emocije, strast i sigurnost – ne samo telesne impulse.

16 fraza koje žene žele da čuju u krevetu

„Volim te“ – jasna potvrda osećanja.

„Volim kad vodim ljubav s tobom“ – ukazuje da cenite intimnost.

„Baš si vrela/uzbudljiva“ – kompliment koji gradi samopouzdanje.

„Zatvori oči“ – uvodi element iznenađenja i mistike.

„Ne mogu da verujem koliko imam sreće što si tu“ – emotivna iskrenost jača vezu.

„Dozvoli da ja vodim“ – predaja kontrole s povjerenjem.

„Mogu li da te zadovoljim oralno?“ – direktnost s poštovanjem.

„Nakon ovoga ću ti ispeći kolače“ – igra reči, pokazivanje pažnje.

„Neverovatan je osećaj“ – fokus na njeno iskustvo.

„U tebi je kao kod kuće“ – metafora bliskosti.

„Tvoja stomak je savršen“ – intiman, telesan kompliment.

„Ti si najseksipilnija osoba koju poznajem“ – govori o njenoj vrednosti.

„Možeš samo da se opustiš i uživaš“ – poziv na uživanje bez stresa.

„Ti si tako zgodna“ – iskren opis njenog tela.

Saveti za uspešan “dirty talk”

Pokrenite razgovor izvan spavaće sobe – pitajte partnerku šta joj se sviđa i šta želi čuti.

Počnite lagano, s jednostavnim rečima — “Osećaj je sjajan”, “Ne prestaj” — pa onda pređite na složenije izraze.

Budite konkretniji u izrazu — opisujte miris, dodire, ton ili disanje — to povećava erotsku sliku u umu.

Pažljivo s vulgarnim izrazima — nekom možda to prija, drugome ne. Razgovarajte o granicama.

Sinhronizujte govor i akciju — izgovorite ono što radite ili želite da radite u tom trenutku.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com