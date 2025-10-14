Seksolozi kažu: Ovaj 1 pokret žene najbrže dovodi do orgazma – evo šta najviše vole u krevetu

Postoji jedan pokret koji žene obožavaju – seksolozi tvrde da upravo on vodi do najjačeg orgazma

Najbrži put do ženskog orgazma, prema seksolozima, jeste pokret u kojem žena kontroliše ritam i ugao penetracije – posebno kada je u gornjoj poziciji. Istraživanja pokazuju da žene najviše uživaju kada imaju kontrolu, a evo šta još najviše vole u krevetu i zašto taj jedan pokret menja sve.

Jedan pokret koji menja sve

Seksolozi sa Univerziteta Indiana sproveli su istraživanje koje je pokazalo da postoji tačno određeni pokret koji najbrže vodi do ženskog orgazma. Iako svaka žena ima svoje preferencije, jedno se izdvaja: pokret u kojem žena sama kontroliše ritam, dubinu i ugao – najčešće u gornjoj poziciji. Ovaj pokret omogućava maksimalnu stimulaciju klitorisa i unutrašnjih tačaka, što vodi do bržeg i intenzivnijeg orgazma.

Zašto žene vole da vode igru?

Kada žena preuzme kontrolu, ne samo da fizički oseća više, već se i psihološki povezuje sa svojim telom. Seksologinja Tracey Cox ističe da mnoge žene uživaju u pružanju oralnog seksa partneru jer im to daje osećaj moći i kontrole – isti princip važi i kada one vode u penetraciji. Kontrola ritma i pokreta omogućava ženama da se usklade sa sopstvenim uzbuđenjem, što povećava šanse za orgazam.

Šta žene još najviše vole u krevetu?

Prema istraživanjima, žene najviše uživaju u sledećem:

Predigra: Emocionalna povezanost i spor tempo su ključni.

Sporo svlačenje: Povećava uzbuđenje i samopouzdanje.

Stimulacija grudi i vrata: Lagani dodiri, poljupci i grickanje.

Komunikacija: Otvoreno izražavanje želja i osećanja.

Partnerova reakcija: Uzbuđenje partnera dodatno uzbuđuje i njih.

Orgazam nije misterija, već ritam

Najbrži put do ženskog orgazma nije u snazi, već u kontroli pokreta. Kada žena vodi, kada se oseća sigurno i povezano, telo reaguje prirodno. Seks nije samo fizički čin – to je dijalog tela, emocija i poverenja. A taj jedan pokret, u pravom trenutku, menja sve.

