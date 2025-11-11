Novi seksualni trend koji razara veze – terapeutkinja upozorava na opasnost

Seksualni trend koji se širi mrežama možda zvuči intrigantno, ali stručnjaci jasno poručuju da je neprihvatljiv.

U svetu ljubavi i intime pojavljuju se seksualni trendovi koji mogu delovati bezazleno, ali zapravo štete odnosima. Vanesa Marin, seksualna terapeutkinja s skoro 20 godina iskustva, upozorava na nešto što nikako ne bi praktikovala – testiranje partnera i glumljenje orgazma.

Zašto je iniciranje seksa važno

Vanesa naglašava da partner nikada ne sme da bude posramljen ili kritikovan zato što je inicirao seksualni kontakt. Čak i ako u tom trenutku nemate želju, važno je sačuvati partnerovo samopouzdanje i poverenje.

Još jedna situacija koju je terapeutkinja navela na svojoj listi stvari koje nikada ne bi uradila u vezi jeste prestanak iniciranja seksualnog odnosa kao testa ili trika za partnera, što postaje trend. Vanesa ističe da je ovo apsolutno neprihvatljivo i da se ovakve vrste testova nikada ne bi trebalo dešavati.

Trend prestajanja iniciranja seksa da bi se partner „testirao“ sve je popularniji, ali potpuno pogrešan. Takve igre ne donose ništa dobro i često stvaraju napetost i frustraciju u vezi. Vanesa upozorava: ove manipulacije su neprihvatljive i ne grade zdrav odnos.

Terapeutkinja priznaje da može biti frustrirajuće ako ste vi taj sa većim seksualnim nagonom, ali je važno zadržati perspektivu.

„Ovakvi testovi nikome ne čine dobro. Seks ne bi trebalo da bude igra uma“, dodala je Vanesa.

Lažni orgazam – zašto to izbegavati

Lažiranje orgazma je još jedan problem koji narušava intimnost. Istraživanja pokazuju da veliki broj žena priznaje da to radi, ali Vanesa ističe da iskrenost u spavaćoj sobi stvara pravu povezanost. Lažni orgazam može stvoriti iluziju zadovoljstva, ali uništava poverenje i komunikaciju.

Kako sačuvati intimnost i poverenje

Otvoreno komunicirajte o željama i granicama.

Ne koristite seks kao test ili manipulaciju.

Budite iskreni u vezi sa svojim zadovoljstvom i potrebama.

Novi seksualni trend možda deluje intrigantno, ali za stabilnu i srećnu vezu važno je čuvati poverenje i iskrenost u spavaćoj sobi. Samo tako intimnost postaje iskustvo povezivanja, a ne igra moći ili skrivanja osećanja.

Vanesa Marin ovim savetima podseća da je iskrenost temelj svake zdrave veze i da bilo kakvi trendovi koji narušavaju tu iskrenost ne donose dugoročnu sreću.

