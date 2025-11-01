Šok otkriće: Ovo je najgore doba dana za seks

Da li postoji najgore vreme za seks? Prema stručnjacima, seks u rano popodne nije nešto što će vam pružiti zadovoljstvo, a razlog je vrlo jednostavan.

Istraživanja pokazuju da nije svaka satnica jednako dobra za seks. I dok mnogi misle da je večernja strast idealna, stručnjaci upozoravaju da upravo određeni periodi dana mogu da smanje želju i zadovoljstvo .

Najgore doba dana za seks? Prepodnevni sati i rano popodne – kada je telo još u režimu rada, nivo hormona poput testosterona i dopamina je nizak, a umor naglašen. Jednostavno rečeno, telo još nije spremno za vrhunac uživanja.

Zašto ovo ima smisla

Ako ste ikada pokušali intimnost odmah nakon napornog sastanka ili prepunog jutra, znate koliko je napeto i nespretno. Srce lupa od stresa, glava je puna obaveza, a telo šalje signale: „Ne sada.“ Istraživanje sugeriše da je upravo ovo najgore doba dana za seks, jer faktor umora direktno utiče na libido.

Praktični saveti koji zaista funkcionišu

Planirajte večernju strast – posle obroka, kada su obaveze obavljene i umor nije preteran.

– posle obroka, kada su obaveze obavljene i umor nije preteran. Mali rituali za buđenje želje – kratka šetnja, topla kupka ili masaža mogu da premoste umor.

– kratka šetnja, topla kupka ili masaža mogu da premoste umor. Ne očekujte čuda rano ujutru – ako je vaš partner ili vi umorni, bolje sačekajte sat vremena ili planirajte večernji susret.

Zaključak

Svesno biranje vremena može da promeni kvalitet vaše veze. Najgore doba dana za seks nije misterija – to su sati kada telo i um nisu u harmoniji. Isprobajte večernje sate i male rituale, i osetićete razliku već nakon prve nedelje.

