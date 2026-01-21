Šokantan efekat masturbacije na tvoje telo: Evo šta se dešava ako to radite svaki dan

Mnogi se pitaju kakav je efekat masturbacije na telo, a doktorka Glorija Brejm ima odgovore koji će vas iznenaditi!

Šokantan efekat masturbacije na telo – evo šta se dešava ako to radite svaki dan!

Mnogi se pitaju šta se zapravo dešava u telu tokom masturbacije, a doktorka Glorija Brejm ima odgovore koji će vas iznenaditi!

Seksualni analitičar, doktorka Glorija Brejm, razotkriva neverovatne zdravstvene benefite redovne masturbacije. Ona tvrdi da može učiniti čuda za vaše telo i um, bez obzira na pol.

Pre nego što je postala seksualni terapeut, doktorka Brejm je bila učiteljica engleskog i analitičarka sa Wall Streeta. Sada, ona otkriva da masturbacija može značajno poboljšati vaš imunitet.

– Orgazam je vrhunac zadovoljstva koje naše telo može proizvesti bez ikakvih psihoaktivnih stimulansa, što je tipično za droge. Kaže da se, kao što peremo zube svaki dan, treba naučiti i da se masturbira redovno – objašnjava Glorija za „San“.

Prema njenim rečima, orgazam ne samo da donosi vrhunsko zadovoljstvo, već može biti ključan u borbi protiv stresa i anksioznosti. Takođe, pomaže u jačanju imunološkog sistema i može vam pomoći u odbrani od gripa.

Jedna američka studija je pokazala da se naš organizam bolje bori protiv infekcija ako redovno doživljavamo orgazam, dok neurolog Stefan Evers ističe da orgazam može značajno smanjiti bol od migrenoznih glavobolja.

(kurir.rs)

