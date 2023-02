Šta da radite kad ON nema želju za seksom, muka živa

Da, da, znamo za priče o muškarcima koji bi uvek hteli seks, a njihove partnerke su hladne, neraspoložene, „boli ih glava“… Međutim, u stvarnom životu teško bi bilo naći osobu, bilo muškarca, bilo ženu, koja zaista baš stalno želi seks. Većini ljudi je to poznato i nemaju problem s tim.

Međutim, ima i slučajeva kada je muškarčev libido konstantno veoma nizak, a na partnerkina pitanja šta mu je odgovara kratkim „ništa“ i ne želi da razgovara o tome. Koji su uzroci koji mogu dovesti do nedostatka želje kod muškarca?

Stres je „ubica želje“ broj jedan, kako kod žena tako i kod muškaraca. Ako je muškarac pretrpan poslom i različitim obavezama, o seksu neće ni razmišljati – baš kao ni žena. U takvoj situaciji treba ili sačekati da krizni period prođe ili, ako je preveliki stres konstanta, drastično reorganizovati život, ili se navići na život bez seksa.

Umor: i opet kao i kod žena, i umor dovodi do nedostatka želje za seksom. Nivo hormona opada, pa i fizički i psihički postaje teže uzbuditi se. Pored toga, kad je iscrpljen, muškarac se može bojati da neće uspeti da zadovolji partnerku, pa i zbog toga odbijati seks. U ovakvoj situaciji partnerka može pokušati da nagovori dragog da „legne i opusti se“, a da ona bude aktivna – ili da sačeka da se on odmori.

Lekovi: postoji nemali broj lekova (i to onih koje ni u snu ne biste povezali s libidom, kao što su lek protiv čira ili za regulisanje visokog krvnog pritiska) koji mogu da smanje libido ili da dovedu do problema s erekcijom ili oboje. Ako je to uzrok problema, možete čekati kraj lečenja, ili se raspitati o alternativnoj terapiji, ili pitati lekara da vam da neki savet.

Depresija takođe može biti problem, i to i kod muškaraca i kod žena. Ona dovodi do snižavanja nivoa testosterona – a testosteron je „glavni“ za libido. Nezgodna stvar s depresijom je što i antidepresivi (dakle, lekovi koji se uzimaju da bi se ublažili simptomi depresije) smanjuju seksualnu želju. Ne valja ni ovako ni onako…

Alkohol i droge: loše, i što se opšteg zdravlja tiče, i što se seksualne želje tiče. Mada manja količina alkohola ili nekih droga može nakratko povećati želju, konstantna upotreba slabi opšte stanje organizma i dovodi do permanentnog slabljenja želje.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.