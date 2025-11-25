Šta je „sivi razvod“ – i zašto ga sve više parova bira nakon 50-te?

Termin sivi razvod odnosi se na bračne parove srednje i starije dobi — često 50+ — koji odluče da se rastanu nakon nekoliko decenija zajedničkog života, čak i kad je brak dugo delovao stabilno.

Dok razvod retko pomišljamo kada stari brak prolazi, upravo u tim godinama gube svoju „zaštitnu barijeru“ — problemi nagomilani tokom vremena izlaze na površinu, a promene životnih okolnosti stavljaju pred nove izazove.

Zašto dolazi do sivih razvoda?

Sindrom praznog gnezda

Kad deca odrastu i napuste dom, mnogi parovi upadaju u krizu. Ono što je ranije bila stabilnost podrazumevanog partnerstva sada izgleda daleko manje sigurno. Osećaji udaljenosti, promene u dinamici veze i nerazjašnjeni konflikti počinju da se osećaju jače nego ikada.

Nakupljene frustracije

Godine zajedničkog života nose sa sobom male povrede, loše reči i sitne razmirice. Samo u trenutku kada nestane prebacivanje pažnje na decu ili svakodnevne obaveze, akumulirane frustracije postanu nesnošljive.

Prevara

Iako se vernost često poistovećuje sa mladim brakovima, nevjera je čest razlog i u kasnijim životnim fazama. Kada partneri shvate da postoji osoba van braka koja zadovoljava njihove emocionalne ili fizičke potrebe — često dolazi do raskida.

Zdravstveni problemi i zavisnost

S godinama rastu rizici od bolesti, smanjenja samostalnosti i zavisnosti. Postavlja se pitanje — hoće li partner biti tu u najtežim trenucima? Ako odgovor iz straha ili nesigurnosti nije jasan „da“, često nastanu velike sumnje i emotivne distance.

Kako se nositi sa sivim razvodom?

Razvod u poodmaklim godinama donosi specifične izazove: gubitak dugogodišnjeg partnera, reorganizacija života sâm/sama, redefinicija društvene uloge i materijalne komplikacije (imovina, finansije).

Da bi se bolje nosili s tim, psiholozi predlažu:

Otvorenu komunikaciju i poštovanje — rastanak može biti bolan, ali civilizovan razgovor pomaže pri očuvanju dostojanstva i emocionalnog zdravlja.

Podršku porodice i prijatelja — povezivanje s bliskim osobama može ublažiti osećaj usamljenosti i promene identiteta.

Nova društvena aktivnost — uključivanje u hobije, društvene grupe ili aktivnosti koje nisu povezane s bivšim partnerom.

Stručna pomoć — psiholozi, savetnici i terapeuti mogu pomoći u procesu prilagođavanja i izlečenja.

