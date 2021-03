Šta se krije iza fraze „nisam spreman za vezu“

Koliko puta vam se desilo da vam se neki muškarac dopadne ali on izjavljuje da nije spreman za vezu? Nekad vam se čini da mu je stalo do vas, ali neće da ozvaniči vaš odnos.

Šta zapravo znači to da on nije spreman za vezu?

NE ŽELIM DA OSTANEM VERAN

Jedan od prvih razloga zbog kojih većina muškaraca kaže da ne želi da ozvaniči vezu sa vama je poprilično jednostavan i ogleda se u njihovoj želji da se upuštaju u seksualne odnose sa više devojaka. Ako vam momak sa kojim se viđate daje izgovore koji vam govore da izbegava vezu, znajte da on želi da nastavi svoj momački život, a da ste vi dobrodošli da razbijete monotoniju. Vi i mnoge druge, jer „veza“ sa vama njemu ne predstavlja naročitu obavezu.

ČEKAM NEKOG KO ĆE MI VIŠE ODGOVARATI

Još jedno značenje fraze „nisam spreman za vezu“ je zapravo to da on čeka nekog ko će mu više odgovarati od vas. Nažalost, koliko god bolno bilo za čuti, vi mu samo dođete nešto poput rezervnog plana, dok se ne pojavi devojka za koju on misli da je bolja od vas. To bi zapravo značilo da nije problem u tome što on nije spreman za vezu, već što je ne želi sa vama. A ako vas on ne doživljava kao dobar izbor za svoju devojku, ne bi trebalo u takvoj vezi da se zadržavate.

NESPOSOBAN SAM DA VOLIM NEKOG

Koliko god zvučalo nestvarno, ali je zaista činjenica da postoje osobe koje nisu sposobne da vole druge ljude. Kada muškarac kom ste otvorili svoje srce i pokazali mu da ga volite na sve moguće načine, odbija da vam uzvrati, to može značiti samo jedno – da on nije sposoban da vas voli onako kako zaslužujete. To naravno nema nikakve veze sa vama i važno je da znate da ne treba da rušite nikakve nevidljive zidove da biste stigli do njegovog srca jer ga on jednostavno nema.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.