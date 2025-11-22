Šta se zapravo dešava sa našim telom kada imamo seks svaki dan?

Možda ste se nekad uhvatili sebe kako razmišljate – da li postoji „idealna“ učestalost seksa ili je sve stvar ličnog osećaja?

Istina je ipak jednostavna: ne postoji univerzalno pravilo. Dok većina ne praktikuje seks svakodnevno (samo oko 4% ljudi, prema istraživanjima), oni koji to čine redovno mogu da osete niz pozitivnih promena – kako fizičkih, tako i mentalnih.

I ovde ne govorimo samo o klasičnoj penetraciji – intimnost obuhvata sve: poljupce, dodire, oralni seks, pa čak i solo trenutke.

Kako seks svaki dan utiče na telo i um?

1. Seksualna funkcija se poboljšava

Kao i u svemu, i ovde „vežba čini majstora“. Čestim odnosima pojačava se intenzitet osećaja, orgazmi mogu biti snažniji, a libido – naročito kod osoba sa smanjenom željom – postepeno raste.

2. Menstrualni bolovi mogu biti blaži

Nekim ženama seks tokom menstruacije ne prija, ali orgazam poboljšava cirkulaciju i oslobađa hormone koji smanjuju grčeve. Zabeleženo je i kraće trajanje menstruacije.

3. Bolji san

Oksitocin i endorfini koji se oslobađaju tokom seksa opuštaju telo i um. Zvuči poznato? Posle dobrog seksa mnogi zaspe kao beba.

4. Niži nivo stresa

Kada smo pod pritiskom, retko razmišljamo o intimnosti. Ali upravo seks i tu može biti dobar ventil. Lučenje serotonina i dopamina podiže raspoloženje i vraća unutrašnji balans.

5. Bolje pamćenje i mentalni fokus

Zvuči iznenađujuće, ali redovni odnosi mogu pozitivno uticati na kognitivne funkcije. Studije pokazuju da žene koje češće imaju seks lakše obrađuju i pamte informacije.

6. Veća emotivna povezanost sa partnerom

Tokom seksa oslobađa se oksitocin – hormon bliskosti. Pomaže u jačanju poverenja, a osećaj zadovoljstva može trajati do dva dana nakon odnosa.

Jedno je sasvim sigurno – seks nije samo puki fizički kontakt. To je kombinacija emocija, hormona i povezanosti.

Najbolje vreme za intimnost? Onda kada to oboje želite. Bez pritiska i bez brojanja – samo po osećaju.

