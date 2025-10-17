Studija otkrila koji detalj na muškarcu najviše odbija žene

Iako se često kaže da izgled nije presudan, istraživanja pokazuju da određene fizičke osobine mogu značajno uticati na privlačnost. Nedavna studija sprovedena u Francuskoj otkrila je šta žene najčešće smatraju neprivlačnim kod muškaraca.

Brada kao podeljeno mišljenje

Rezultati istraživanja pokazali su da je upravo brada fizička osobina koja izaziva najviše podeljenih reakcija. Polovina ispitanih žena izjavila je da im je brada odbojna, dok druga polovina smatra da može biti privlačna – ali samo u određenim oblicima.

Koji stil prolazi najbolje

Najviše simpatija dobija trodnevna brada, koju trećina žena smatra privlačnom. Sa druge strane, dugačke brade gotovo niko ne voli – ocenjene su kao neuredne i neprivlačne. Brkovi, kozje bradice i slični stilovi privlače tek mali procenat žena.

Studija je pokazala i da žene ne odbija sama činjenica da muškarac ima bradu, već način na koji je održava. Neuredna i zapuštena brada ostavlja loš utisak, dok uredno oblikovana može naglasiti muževnost i stil.

Saveti za negu

Stručnjaci preporučuju redovno pranje specijalnim šamponom, korišćenje ulja ili balzama za bradu, češljanje i povremeno skraćivanje. Na taj način brada izgleda uredno, a muškarac ostavlja utisak da vodi računa o sebi.

Iako je privlačnost subjektivna, jasno je da brada igra veliku ulogu u tome kako žene doživljavaju muškarce. Uredna i negovana može biti plus, dok zapuštena gotovo uvek deluje kao minus.

