Svaka žena treba da zna i radi ove stvari, uradite ovo i više ćete uživati u seksu!

Svaka žena treba da pomogne svom partneru kroz komunikaciju u toku intimnog odnosa. Biće zadovoljnija seksualnim životom u vezi koju ima.

Svaka žena može svom partneru da pomogne kako bi i ona više uživala u seksu i doživela orgazam. Pokušajte ovo da učinite da bi se to stvarno i dogodilo.

Većina žena mašta o seksu koji završava orgazmom, u mnogim situacijama orgazam izostane. Jedan od razloga zbog kog se to često događa je izostanak kvalitetne komunikacije.

1. Priznajte partneru svoje žudnje i želje

Seks je „timski sport“. Iako se o temama koje se tiču seksa i dalje često priča sa zadrškom, ukoliko partneru ne kažete svoje želje, ostavljate ga da tapka u mraku.

Ono što morate da znate je da vi zaslužujete orgazam, a on zaslužuje da zna kako da vam ga omogući. U početku će vam možda biti teško da neke stvari izgovorite naglas, ali nemojte odustajati sve dok jasno ne izrazite svoje želje.

To mogu da budu neki fetiši, igranje uloga i sve drugo što može da pomogne vašem seksu.

2. Budite mu vodič kroz vaše erogene zone

Žene, pored onih uobičajenih, imaju različite, neke svoje erogene zone. Partner možda preskače neke delove vašeg tela koji nisu uobičajena erogena zona. Takođe, možda vam je na nekim delovima potrebna duža stimulacija. Sve to iskreno podelite s njim, a rezultat će biti veći užitak.

3. Uzmite njegove ruke i navodite ga

Postoje trenuci tokom seksa u kojima želite da vas partner dotakne na određenom mestu, međutim on ne može da čita vaše misli. Najjednostavnije rešenje je da ga uzmete za ruku i sami mu pokažete šta želite.

4. Jasno recite „ne“

Mnoge žene tokom seksa rade stvari koji im ne prijaju. Međutim, svom partneru trebalo bi da kažete šta vam stvara nelagodu. Ako samo ćutite i pratite želje partnera, bićete sve dalji od orgazma.

5. Razgovarajte o nesigurnostima

Vaše nesigurnosti mogu da vam stvaraju mentalnu blokadu i upropaste potencijalnu zabavu. Možda se brinete da ćete dosaditi partneru? Možda se brinete oko položaja? A možda se borite s telesnim nesigurnostima?

Podelite svoja razmišljana s partnerom, iskreno i otvoreno razgovarajte. Svaka žena na kraju će shvatiti da nema oko čega da se brine, a partner će joj pomoći da se reši nesigurnosti.

