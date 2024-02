Svaki muškarac očekuje ovo od partnerke, ali nikad neće da otvoreno kaže

Postoje određene stvari koje većina muškaraca želi od žena, ali nikada im to neće priznati – što zbog stida, što zbog sopstvenog ega. Čini se da oni nekako smatraju da žene to znaju, da se to podrazumeva…

Ove stvari svaki muškarac želi, a nikada to neće otvoreno da vam kaže.

Poštovanje

Brojne studije su pokazale da muškarci očajnički žude za poštovanjem od strane žena do kojih im je stalo. Ako sumnjate u to, pitajte svog partnera i uverite se sami. Ovo je jedna od najvažnijih stvari za kojima žude, ali ne žele to da priznaju. Povremeno mu pokažite da vam je stalo do njegovih ideja, mišljenja i osećaja i biće veoma srećan.

Divljenje

Ruku pod ruku s poštovanjem ide i divljenje. Oni vole kad im se žene dive, ali vaše divljenje mora da bude iskreno jer će on prepoznati da li su vaši komplimenti iskreni ili ne. Ukoliko mu budete govorili nešto što zaista cenite kod njega, vrlo rado će vas poslušati.

Druženje

Muškarci vole da provode svoje vreme sa ženama do kojih im je stalo. Biće mu vrlo drago ako s njim pogledate utakmicu ili mu se pak pridružite na kauču dok prati svoj omiljeni film. Poeta je u tome što želi da vas ima kraj sebe, a to je zaista odlično. Svakako, svakome od njih potrebno je i vreme koje će provoditi sa svojim prijateljima, ali to ne znači da ne voli da bude s vama. Iz tog razloga, pronađite načine da zajedno provodite što više vremena.

Prijatan glas

Oni zaista cene prijatan ton glasa žene s kojom su u vezi. Svi mi, zapravo, volimo da čujemo nečiji umirujući i ugodan glas. Svakako da ne možete da zadržite taj ton u onim trenucima kada vas naljuti, ali to je nešto na čemu možete da poradite. U principu, to je nešto na šta bi svi trebalo da obratimo malo više pažnje jer ljudi mnogo bolje reaguju jedni na druge kada im se pristupa mirno i ljubazno.

Ohrabrenje

Još jedna stvar koja im je veoma potrebna i koju cene jeste i ohrabrenje. Važno im je da znaju da je žena koju vole uz njih i da ih podržava u svemu što rade. Vaša vera u njega mu je i te kako bitna. To mu daje snage da se suprotstavi sa svim preprekama koje mu se nađu na putu. Zauzvrat, on će uvek biti tu uz vas.

Priznanje

Ponekad muškarci moraju da preuzmu mnogo različitih uloga u svom životu pa mu nekad spomenie da prepoznajete koliko je dobar partner, otac, sin, brat, prijatelj… Retko kad se o tome govori, a on će ceniti to što ste vi to prepoznali i što cenite njegov trud.

Nezavisnost

Muškarci jako vole svoju nezavisnost. To ne znači da žele da budu sami sve vreme, ali ponekad vole da imaju trenutak samo za sebe. Imajte na umu da bi ponekad trebalo da mu dozvolite da malo bude sam i da se bavi stvarima i aktivnostima koje ga ispunjavaju i usrećuju.

Podrška

Svima nam je u životu potrebna podrška onih do kojih nam je stalo, a muškarci se u tome nimalo ne razlikuju od žena. Ako pokušava da ostvari nešto, dobije unapređenje na poslu – budite mu podrška. Dajte mu do znanja da ste tu za njega i da ćete uvek biti, u dobrim i lošim trenucima.

Žudnja

Iako verovatno zna da ga želite, ponekad nije naodmet da mu to otvoreno i pokažete. Muškarci obožavaju kad vide da žene žude za njima i kada se osećaju poželjno. Uostalom, ko to ne voli? Flertujte s njim i pokažite mu da ga volite najviše na svetu.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.