Svaki muškarac želi da čuje ove rečenice od svoje žene, ali nikad joj to ne bi priznao!

Muškarac, kao i žena, ima svoje emocionalne potrebe. Svaki muškarac voli da čuje od svoje žene poneki kompliment, ali to nikad neće da kaže.

Normalno je da i svaki muškarac ima fizičke, emocionalne i društvene potrebe, baš kao i žene. Ali izražavanje tih potreba može biti izuzetno teško za njih, čak i kada treba da priznaju svoje najdublje želje najvažnijoj osobi u svom životu.

Ovih pet rečenica svi muževi žele da čuju od svojih žena, ali se nikada ne bi usudili da im to priznaju.

Ponosna sam na tebe

Čak i kada znamo da živimo sa osobom koja nas voli i koja nam je velika podrška, i dalje čeznemo da čujemo reči potvrde od nje. Dobar broj muškaraca, dok odrastaju, usvaja ideju da dokazuju svoju vrednost kroz ono što rade, postižu i pružaju.

Kada čuje rečenicu „Ponosna sam na tebe“, dobija potvrdu da njegov trud nije prošao nezapaženo i da ima smisla.

Verujem ti

Svaki muškarac voli da čuje ovu frazu. „Verujem ti“ je fraza koja je veoma važna u vezi – ne samo kada muškarac izlazi sa prijateljima na piće i poslovna putovanja, već i kada ženi treba savet i želi da razgovara sa nekim čijem sudu i namerama potpuno veruje. To je verbalni podsetnik na dubinu veze koju neguju.

U pravu si

Emocionalna nesigurnost i loša komunikacija su česti problemi u romantičnim vezama i brakovima, zbog čega dolazi do velikih svađa.

Umesto da partneri sednu zajedno i reše problem, radije će prebaciti krivicu na drugu stranu i izmisliti izgovore za sopstvene postupke. Zato će rečenica poput: U pravu si, biti dobrodošao melem za povređeni ego.

Volim te

Možda deluje očigledno, ali mnogi ljudi u dugoročnim vezama i brakovima ne čuju „Volim te“ onoliko često koliko bi želeli. Muškarci nisu izuzetak od ovog pravila, iako to nikada ne bi priznali svojim devojkama i ženama.

