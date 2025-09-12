Sve što niste znali o pomogalima za seks, a nikad niste smeli da pitate

Prva poznata seksualna igračka datira još pre 30.000 godina i pronađena je u nemačkoj pećini. Prvi električni vibrator napravio je dr Joseph Mortimer Granville kao medicinski uređaj za opuštanje mišića.

Težio je čak 18 kilograma, a za njegovo rukovanje su bila potrebna čak dva čoveka.

Evo 9 zanimljivih činjenica o seksualnim igračkama:

– Skoro 44% žena između 18 i 60 godina koristilo je seksualne igračke barem jednom u životu

– Udate žene koriste seksualne igračke dva puta češće od neudatih

– Oko 25% parova koristilo je seksualne igračke tokom intimnih susreta

– Prodaja vibratora je nezakonita u američkoj saveznoj državi Alabami

– Oko 37% žena smatra da seksualne igračke predstavljaju pretnju za muškarce

– Jedna od najskupljih seksualnih igračaka je vibrator od belog zlata, ukrašen sa 117 dijamanata, čija je vrednost oko 41.000 evra

– Nakon izlaska knjige „Pedeset nijansi sive“, prodaja seksualnih igračaka za vezivanje povećala se za 50%.

– Vibrator sa dodatkom za stimulaciju klitorisa u obliku zeca, poznat kao Zečiji vibrator, napravljen je 1983. godine, a dobio je svoj oblik zato što japanski proizvođači nisu smeli da prave realistične oblike.

– Najpopularnije seksualne igračke su vibratori, prstenovi za penis i gumene vagine.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com