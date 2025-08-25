Sve što niste znali o ženskoj masturbaciji a nikad niste smeli da pitate

Zašto je masturbacija dobra za žene?

Masturbacija ima brojne zdravstvene i emocionalne prednosti, i kada pogledate nekako nije fer što je kroz istoriju stekla lošu reputaciju naročito kada su u pitanju žene.

Jedno američko istraživanje pokazuje da su većina žena starijih od 18 godina makar jednom u životu masturbirale, dok neke to rade redovno. Prema podacima sa Univerziteta u Indiani, samo 7,9% žena između 25 i 29 godina masturbira dva do tri puta nedeljno, dok je kod muškaraca taj procenat čak 23,4%.

Vreme je da prestanemo da tretiramo masturbaciju kao tabu. “Huffington Post” je razgovarao sa dr Loren Strečer, profesorkom ginekologije i autorkom knjige „Sex Rx: Hormones, Health And Your Best Sex Ever“ o tome koliko je masturbacija zapravo korisna za žene, prenosi bebac.rs.

Strečer ističe sledeće prednosti masturbacije:

Podiže raspoloženje

Nakon orgazma telo oslobađa hormone sreće – endorfin, dopamin i oksitocin – koji poboljšavaju raspoloženje i čine da se osećate srećno.

Pomaže da bolje upoznate svoje telo

Vaše telo je vaš životni saputnik, zato je važno da ga istražujete i razumete. Masturbacija je jedan od načina da naučite šta vam prijanja i kako funkcioniše vaša anatomija.

Unapređuje seksualni život

Poznavanje svog tela kroz masturbaciju pomaže vam da budete samopouzdaniji u krevetu. Tako možete jasnije izraziti partneru šta želite i šta vam prija.

Pomaže boljem snu

Orgazam oslobađa napetost – i fizičku i emocionalnu – što vas opušta i pomaže vam da brže zaspite.

Smanjuje seksualnu napetost

Ako ne praktikujete seks ili ste trenutno bez partnera, masturbacija je idealan način da zadovoljite svoju seksualnu želju.

Smanjuje stres

Baš kao i joga ili masaža, masturbacija je odličan način da se opustite. Plus, potpuno je besplatna.

Postoji mnogo opcija za uživanje

Igračke za masturbaciju nude obilje mogućnosti, pa svaka žena može pronaći ono što joj najviše prija.

Bez negativnih efekata

“Masturbacija nema loših posledica. Ne možete zatrudneti, ne možete dobiti bolest, ne ugrožavate nikoga, i sasvim je neosnovano stigmatizovana”, naglašava Strečer.

Jednostavno je fenomenalno

Osećaj koji pruža ne treba dodatno objašnjavati.

Masturbacija je zdrava, prirodna i korisna – vreme je da žene prestanu da se stide svoje seksualnosti.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com