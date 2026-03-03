Otkrivamo neke od uobičajenih navika koje žene imaju tokom masturbacije – normalne, lične i često neizgovorene.

Sve žene ovo rade tokom masturbacije ali je ih je sramota da to priznaju

Intimni trenuci samospoznaje su iskustvo kroz koje prolazi veliki broj osoba.

Mnoge žene imaju obrasce i navike dok praktikuju masturbaciju koje retko dele otvoreno. Ove situacije su privatne, lične i često povezane sa osećajem udobnosti i opuštanja.

Masturbacija je fiziološki i psihološki normalna aktivnost koja može doprineti boljem razumevanju sopstvenog tela, oslobađanju seksualne napetosti i smanjenju stresa. Iako je za mnoge i dalje tabu tema, stručnjaci ukazuju da je važno imati pouzdane informacije i pristup koji je zdrav i siguran.

Zašto masturbacija nije tabu tema?

Mnoge žene se susreću sa osećajem nelagode kada se govori o masturbaciji javno, ali eksperti za seksualno zdravlje naglašavaju da je to deo ljudske seksualnosti i da nema razloga za osećaj srama. Razumevanje sopstvenih želja i odgovarajućih telesnih signala može doprineti većem samopouzdanju i boljem odnosu prema sopstvenom telu.

Najčešće navike koje žene ne vole da priznaju zbog stigme u društvu

1. Glasnije disanje ili zvukovi

Tokom ličnih trenutaka opuštanja, prirodno je da se menja ritam disanja ili stvaraju zvuci koji signaliziraju prijatnost i olakšanje. To je refleksno i neuporedivo sa bilo čim zbog čega bi se trebalo osećati neugodno.

2. Korišćenje mašte ili različitih scena

Mnoge žene priznaju da koriste maštu ili različite, ponekad vrlo specifične scene u glavi kako bi pojačale osećaj zadovoljstva. Retko to spominju javno.

3. Osećaj krivice – pa potom olakšanje

Zbog društvenih normi i stereotipa, neke žene osećaju krivicu pre, tokom ili posle ovakvih intimnih trenutaka – ali stručnjaci ističu da je oslobađanje tog osećaja ključno za zdrav odnos prema sopstvenoj seksualnosti.

Kako pristupiti sopstvenom telu s poštovanjem?

Prihvatajte svoje potrebe – Seksualnost je prirodan deo ljudskog života.

Uzmite vremena za sebe – Intimnost sa samim sobom ne mora biti hitna ili površna.

Razgovarajte s partnerom ili terapeutom – ako osećate konfuziju ili neprijatnost oko svojih osećaja, otvoren razgovor može pomoći.

Stručnjaci za zdravlje naglašavaju da masturbacija može biti komponenta zdravog seksualnog života, doprinosi smanjenju napetosti i može pomoći u osnaživanju osećaja tela i ličnih granica. Za mnoge žene to je način da se povežu sa sobom, razumeju svoje potrebe i bolje upravljaju stresom.

Bez obzira na individualne navike, važno je da takvi trenuci budu pristupani s poštovanjem i bez osećaja srama. Samospoznaja i razumevanje svog tela može pozitivno uticati na celokupno zdravlje i dobrobit.

