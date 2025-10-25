Svi mi ovo radimo tokom seksa, ali nas je sramota da priznamo!

Svi ovo radimo tokom seksa. Iako ima mnogo onih koji se pouzdaju u prezervative i pilule, ima mnogo i onih koji se oslanjaju na prekid seksualnog odnosa „metodom izvlačenja“. Da li je i vas sramota da to priznate?

Šta je prekid odnosa?

To je metoda u kojoj partner povlači penis iz vagine pre ejakulacije, kako bi sprečio ulazak sperme u reproduktivni trakt. Iako deluje jednostavno, ima ozbiljne nedostatke.

Prema najnovijim istraživanjima, ta metoda je učestalija među parovima nego što biste mogli da pomislite. Prema podacima dobijenim pomoću ženske aplikacije za plodnost – Glow, čak 18 odsto žena je priznalo da im je ova metoda primarni oblik kontracepcije.

Ona je na trećem mestu po popularnosti, nakon prezervativa, koje koristi 32 odsto ispitanica, i pilula, koje uzima 27 odsto. Tokom godina, metoda izvlačenja je često privlačila pažnju javnosti.

Neki veruju da je nedelotvorna i opasna, jer zahteva puno samokontrole od muškarca. Ali ima i onih koji tvrde da ‘nije toliko loša’.

Istraživanje njujorškog Guttmacher instituta pokazalo je da je ova metoda jednako efikasno kao korišćenje prezervativa. Uprkos tome i dalje kruže priče o ženama koje su zatrudnele koristeći je.

Bez obzira koliko je efikasna ili ne, statistike kojima Glow raspolaže, pokazuju da je u svakom slučaju jedna od omiljenih među heteroseksualnim parovima. Iz Glowa kažu da je nužno da se ljudi više obrazuju o toj metodi, kako bi je koristili na najbolji i najsigurniji mogući način.

Najlakša i najugodnija metoda

Čak 60 odsto parova, prema podacima iz Glowa, barem je jednom koristilo metodu izvlačenja, a 4,8 posto žena je koristi kao glavni oblik zaštite od trudnoće. Čak 88 odsto korisnica ove metode je u ozbiljnoj vezi, verene su ili u braku, pa je tako ova metoda najpopularnija među parovima koji su razvili dublje poverenje.

Uz to, 39 odsto je koristi jer im je najugodnija, dok 32 posto ljubitelja ističe da im je ovo najlakši oblik kontracepcije. Zanimljivo je da se mnoge žene stide da priznaju prijateljicama da se oslanjaju na ovu metodu, jer ona djeluje kao nešto što isprobavaju tinejdžeri. Ali kad bi neko sam priznao da s partnerom koristi metodu izvlačenja, svi drugi bi oduševljeno priznali da i oni to čine.

„Iako ova metoda ne štiti u potpunosti od trudnoće (a posebno je rizična kad se radi o polno prenosivim bolestima). Ako se izvodi na pravilan način, može biti učinkovita skoro kao prezervativi“, tvrdi Rachel K. Jones s Guttmacher instituta. Osim toga napominje da uz savršenu upotrebu prezervativa postoji dva odsto šanse da oni budu nedelotvorni, dok je kod metode izvlačenja reč o četiri odsto, piše Mic.

Mišljenje stručnjaka

Prema istraživanju Medicinskog centra Univerziteta Djuk, čak 31% mladih žena je koristilo ovu metodu, ali ona nije ni približno efikasna kao kondom, pilule ili spirala. Preseminalna (predsemenska) tečnost može sadržati spermatozoide — što znači da trudnoća može nastati i bez ejakulacije.

— što znači da trudnoća može nastati i bez ejakulacije. Zahteva savršenu kontrolu i tačno vreme — što je teško postići u stvarnim uslovima.

— što je teško postići u stvarnim uslovima. Ne štiti od polno prenosivih infekcija (PPI).

Preporuke stručnjaka

Kondom : štiti i od trudnoće i od PPI.

: štiti i od trudnoće i od PPI. Hormonska kontracepcija : pilule, flasteri, injekcije.

: pilule, flasteri, injekcije. Intrauterini uložak (spirala): dugoročna zaštita.

(spirala): dugoročna zaštita. Saveti ginekologa: individualni pristup je najbolji.

Važno je znati

Prekid odnosa može delovati kao „prirodna“ metoda, ali je nepouzdan i rizičan. Stručnjaci preporučuju da se koristi samo uz dodatnu zaštitu — ili da se zameni sigurnijom metodom.

