Svi žele da čuju, a ne smeju da pitaju: „Jesam li dobar(ra) u krevetu?“

Bez obzira da li je reč o vezi koja traje već godinama ili o seksu na jednu noć, mnogi su se sasvim sigurno barem jednom za to vreme zapitali jesu li dobri ljubavnici. Mada, koliko god želeli da čuju istinu, zapravo priželjkuju da će čuti hvalospeve na račun svoje umešnosti vođenja ljubavi.

Neke odgovore teško je čuti

Odgovor kao što je: „Zlato, ne brini, imao(la) sam i gore…“ bio bi preveliki udarac. Međutim, za očekivati je da neki od nas ne bi baš mogli da se pohvale svojim ljubavničkim sposobnostima.

Nije važno ko je kriv, ali…

Ako vam se ikada dogodilo da već nakon nekoliko trenutaka splasne atmosfera u vašem ljubavnom klinču ili vaš partner radi nešto potpuno suprotno od onoga što biste želeli ili očekivali, moguće je da se između vas događa nešto čudno. To, naravno, možete da pripišete sebi, ali i njemu. Ali, kako ne biste lutali u otkrivanju uzroka, prvo saznajte možete li na osnovu ovih šest znakova da kažete da ste baš vi loš(a) ljubavnik(ca) u vašoj vezi ili ipak možete da prebacite krivicu…

1. Zanima vas isključivo sopstveni užitak

Kao što znate, za „tango“ je potrebno (barem) dvoje. Ako se fokusirate samo na sebe i sopstvene užitke, teško da će vam biti zabavno jer će vas parter u određenom trenutku prozreti. A to znači ne samo da nećete doći do vrhunca kojem ste se nadali, već biste mogli ono što je trebalo da bude dobar seks da pretvorite u mučnu svađu… Ne budite toliko sebični. Osim ako ne grešimo u potpunosti, vašem partneru je u najmanju ruku jednako stalo do dobrog seksualnog odnosa, kao i vama. Uostalom, i on ima pravo na svoje užitke jednako koliko i vi na svoje.

2. Žuri vam se do velikog O

Iako su mnogi opterećeni time da li njihov seksualni odnos dovoljno dugo traje, možemo da se kladimo da se maratonskom seksu ne raduju baš svi. Ipak, to ne znači da kraj treba da mu dođe već nakon minut, dva. Nikada, ali nikada nemojte da preskačete predigru. Ona je začin koji će vaš intimni čin učiniti slađim bez obzira koliko on na kraju trajao. No, ukoliko žurite, pa s poljupca odmah prelazite na penetraciju, mogli biste da ostanete i iznenađeni i razočarani jer bi moćni „O“ mogao da vam „pobegne“, a partner bi mogao preko da vas gleda jer ste upropastili trenutke koji su mogli da budu vrlo uzbudljivi.

3. Sve o čemu razmišljate je orgazam

Da, orgazam jeste fantastičan osećaj i pruža neverovatnu energiju, međutim, nepravedno bi bilo na seksualni odnos gledati samo kroz njega. Ukoliko vaš partner ne može da dostigne vrhunac, nemojte ga požurivati jer ćete mu na taj način samo stvoriti nepotreban pritisak. Prepustite se nežnostima, probudite maštu, dodirujte se, ljubite gde nikad niste, masirajte… Možda vas iznenadi koliko intimni trenuci mogu da budu uzbudljivi i bez da jedno od vas postigne orgazam. A ko zna, možda baš takvim pristupom rešite problem postizanja vrhunca.

4. Ne razmišljate o svojim željama

Ukoliko se upuštate u seksualni odnos samo zato što mislite da se to od vas očekuje, definitivno imate problem. Ako pritom još i glumite da uživate, krajnje je vreme da razmislite zašto to radite i hitno nešto preduzmete. Na ovaj način ne samo da radite protiv sebe i svojih želja, već podsvesno iskrivljujete sliku o tome šta seksualni odnos zapravo jeste. Vremenom, nemojte se iznenaditi, u potpunosti ćete izgubiti volju za seksom, a partner će ostati zbunjen jer ste ćutali o problemu za koji znate samo vi. Biti dobar ljubavnik ili ljubavnica znači razgovarati i o problemima u postelji.

5. Nakon seksa, sve utihne

Nakon vođenja ljubavi partneri su obično ozareni i emotivni. Većina ih se najčešće na još nekoliko trenutaka zagrli, razmeni nežne poljupce i priča o iskustvima svršenog čina ili o planovima za budućnost…

Ukoliko vam se pak dešava da partner brzo ustane iz kreveta ili se nakon seksa bez reči okrene na drugu stranu, vrlo je verovatno da se za vreme seksa dogodilo nešto, hmmm, čudno. Ako sami ne možete da dođete do zaključka koji je razlog tome, pitajte partnera. Možda je reč tek o sitnici koju možete da popravite bez puno truda, ali je niste svesni.

6. Nikad ne pričate o seksu

Biti dobar ljubavnik ili ljubavnica ne znači samo biti zvezda u krevetu. Svi problemi kreću od loše komunikacije. Naime, ako baš nikada s partnerom ne pričate o seksu vrlo je moguće da ćete na tom polju nekad u životu (ili češće) imati problem. Pitate se zašto? Pa, zato što je teško postići ikakav napredak ako ne razgovarate. Ako vam je seks super, tim pre, pretvorite tabu u temu o kojoj volite da razgovarate jer vam „praktični deo“ tako dobro ide. I nemojte misliti da ako ste o seksu pričali juče, ne morate više nikad. Upravo suprotno, pričajte o njemu opet već danas. To vam može samo doneti još jednu partiju dobrog seksa više, pišu mediji.

