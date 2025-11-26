Terapeut koji je radio sa preko 100 parova otkriva: 3 iritantne navike najviše uništavaju veze

Iskusan terapeut koji je radio sa više od stotinu parova izdvojio je tri obrasca ponašanja koja se najčešće javljaju u vezama i koja partneri doživljavaju kao najiritantnija. Ako se ponavljaju, ovo su navike koje najviše narušavaju odnose i dovode do raskida i razvoda.

1. Prekidanje i ignorisanje partnera tokom razgovora

Jedna od najčešćih grešaka u komunikaciji jeste prekidanje partnera dok govori. Kada se to dešava često, druga strana se oseća nevažnom i nedovoljno uvaženom. Ignorisanje ili umanjivanje onoga što partner želi da kaže stvara distancu i frustraciju.

2. Konstantna kritika i traženje mana

Terapeut naglašava da stalno ukazivanje na greške i nedostatke partnera vodi ka osećaju nesigurnosti i nezadovoljstva u vezi. Umesto da kritikuju, partneri bi trebalo da se fokusiraju na konstruktivnu komunikaciju i podršku.

3. Nedostatak zahvalnosti i priznanja

Mnogi parovi zaboravljaju da pokažu zahvalnost za male stvari koje partner radi. Kada se podrazumeva trud druge strane, a ne izražava priznanje, partner se može osećati necenjeno i zapostavljeno.

Prekidanje razgovora, stalna kritika i nedostatak zahvalnosti tri su navike koje najviše narušavaju odnose. Terapeut savetuje da se parovi fokusiraju na aktivno slušanje, izražavanje poštovanja i negovanje zahvalnosti kako bi veza bila stabilna i ispunjena.

