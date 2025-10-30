Tri neočekivana razloga zbog kojih oženjeni muškarci varaju — otkriva bivša eskort dama

Samantha X provela je šest godina radeći kao eskort dama. To joj je omogućilo da upozna muškarce iz raznih slojeva — i da shvati razloge zbog kojih mnogi, uprkos naizgled stabilnim brakovima, posegnu za preljubom.

Zašto ljubav nije dovoljna — tri kategorije varanja

Prema njenom iskustvu, muškarce koji varaju možemo rasporediti u tri grupe, zavisno od motiva koji ih vode:

Prva grupa uključuje one koji dugoročno ne osećaju intimnost sa suprugom. Ponekad su godinama bez seksualnog kontakta — ali ostaju u braku zbog finansijske sigurnosti, dece ili straha od promene.

Druga grupa su muškarci koji ističu da vole svoje žene, ali priznaju da im je potreban “novi impuls”. Potreban im je izmena u rutini ili “promena” u sopstvenom iskustvu.

Treća, najkomplikovanija kategorija — muškarci čiji brak deluje gotovo idealan i čiji život spolja izgleda stabilno, ali koji ipak odluče da varaju, često iz unutrašnjih potreba koje nisu očigledne drugima.

“Ne sudim — samo svedočim”

Samanta jasno naglašava da ne želi osuđivati svoje klijente. U svojim izjavama kaže da je prošla kroz procese razumevanja — da ljudi nisu savršeni. Dodaje da često biramo “ono najbolje što znamo u datom trenutku”.

Takođe, navodi da je upoznala muškarce čiji su brakovi bili razoreni zbog neverstava njihovih partnerki — i ističe da prevara nije ekskluzivno muška pojava.

Šta možemo naučiti iz ovih priča

Čak i kad brak deluje stabilno ili “bez problema”, unutrašnje potrebe (intimnost, emocionalna povezanost) mogu ostati neispunjene — i potražnja za “nečim drugačijim” može postati opasna prekretnica.

Otvoren razgovor i razumevanje partnerovih emocija mogu biti važniji od samog “savršenog odnosa” spolja.

I muškarci i žene imaju svoje složene motive. Prevara često nije jednostavna — ne radi se samo o “slučajnoj slabosti”, već o nečemu dubljem.

