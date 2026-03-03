Tri sigurna načina da usred seksa otkrijete da li vas žena vara, a jedna stvar je odmah odaje

Oni kojima je stalo do žene s kojom žive teško podnose prevaru. Otkrivaju je slučajno, a ovde su tri sigurna načina da otkrijete to seksa.

Prevara, preljuba, neverstvo, je kada osoba u monogamnoj romantičnoj vezi ima emocionalnu ili seksualnu vezu sa nekim drugim bez pristanka svog partnera. Ovde navodimo tri sigurna načina da usred seksa otkrijete da li vas partnerka vara.

Ako ste bili žrtva neverstva, nesumnjivo ste iskusili veliku emocionalnu patnju i postavljali ste mnogo pitanja. U čemu sam pogrešio? Kako je moj partner mogao da me ovako izda? Uznemirujuća pitanja su beskrajna.

Muškarci kojima je izuzetno stalo do žene s kojom su najteže će podneti prevaru. Najčešće je otkriju sasvim slučajno, mada naravno ima i onih koji pre toga dugo sumnjaju u vernost partnerke.

Da vas žena vara možete otkriti i tokom samog seksualnog odnosa, što je za neke ljude neshvatljivo.

To je svakako moguće i to na ova tri sigurna načina:

Prekid rutine

Primećujete da je žena preko noći počela da se drugačije ponaša tokom seksa. Prekinula je s rutinom koju ste imali i radi neke druge stvari koje prethodno nikada nije.

Ovo ne mora da odmah znači da vas vara, ali ako oboje niste pre seksa pričali o uvođenju nekih promena, niti se ona pohvalila razgovorom sa prijateljicama od kojih je saznala neke nove stvari, velika je verovatnoća da pored vas ima još nekog od koga je pokupila „novo znanje“.

Telefon

I pre i posle vođenja ljubavi prvo se hvata za telefon. Ukoliko ne očekuje poziv člana porodice ili rodbine, ili drugi hitniji poziv, najveće su šanse da želi da odmah proveri da li joj je u međuvremenu neko nešto pisao. A da bi to prikrila mora do kupatila ili iz sobe. Još su veće šanse da vas vara ako se hvata uvek prvo za telefon, ako starije proizvodnje ili ako nema profile na društvenim mrežama.

Oči je odaju

Do sada vas je gledala tokom odnosa, nebitno da li ju je to palilo ili zbog međusobne hemije. Sada primećujete da je prestala da vas gleda. Izbegava pogled i to se dogodilo u poslednjih nekoliko slučajeva tokom odnosa.

Jedna od najrealnijih opcija je da je nekog u međuvremenu upoznala ko joj se sviđa ili štaviše, da je deo afere pa ne želi da susretne vaš pogled zbog krivice

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com