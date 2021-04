Tvrde da ćete ovako postići najbolji orgazam ikada – jeste li probali?

Princip odlaganja zadovoljstva bazira se na dovođenju partnera što bliže vrhuncu pre zaustavljanja, a uz par uzastopnih dovođenja do ‘ivice’ zadnji put dolazi do eksplozivnog vrhunca. Odlaganje funkcioniše i kod samozadovoljavanja.

Ali odlaganje orgazma u seksu je malo drugačije, malo je – bolje. I, u većini slučajeva je orgazam jači ako partner koji se dovodi do vrhunca na neki način nema kontrolu, to jest da je vezan najlonkama za ivicu kreveta ili da preko očiju ima povez.

Kolin Ričards, mentor za veze i seksualne odnose, koji se zalaže za podučavanje ljudi kako da postignu senzualnu intimnost, bolju komunikaciju i erotsko ispunjenje, objašnjava da postoje neke vrlo važne (i strašne) stvari koje morate da znate o odlaganju orgazma.

Šta je odlaganje orgazma kod žena’?

To je u suštini stimulisanje vulve kod žena do trenutka pre orgazma, kad partner koji stimuliše treba da stane. Nakon par uzastopnih dovođenja skoro do vrhunca, orgazam koji će na kraju uslediti će biti mnogo intenzivniji od onih na koje je većina žena navikla.

Kako odlaganje orgazma funkcioniše?

Ženski/vaginalni ciklus seksualnog odgovora na podsticaj sastoji se od četiri faze: uzbuđenja, smirenje, orgazam i otpuštanje. U fazi uzbuđenja, povećava se napetost mišića, ubrzava se brzina otkucaja srca, kao i disanje. Ukrućuju se bradavice i povećava se protok krvi u genitalije koji podstiče vaginalno podmazivanje.

Odlaganje orgazma obično počinje s fazom uzbuđenja, s nekim oblikom laganog ograničavanja (vezanja) što kod žena uzrokuje potpuno prepuštanje osećaju i ne razmišljaju o ‘radu’, već uživaju u partnerovim tehnikama, prenosi 24sata.hr.

Bol i užitak

Većina ljudi ne zna da ljubav, seks i bol imaju potencijal da stimulišu oslobađanje sličnih hormona u telu. Kada je čovek uzbuđen i pripremljen, stres i bol mogu da pokrenu proizvodnju serotonina i melatonina u mozgu, što pretvara ono što bi inače bilo bolno iskustvo u prijatno.

Čin koji to podstiče može biti divlji seks, lagani udarac po zadnjici ili intenzivnije BDSM tehnike – i naravno, komunikacija pre, za vreme i posle je ključna. U kombinaciji s oksitocinom uzrokovanim seksualnom stimulacijom, oslobađanje adrenalina i noradrenalina iz bola takođe može da uzrokuje prijatan ‘nalet’ uzbuđenja.

Zašto odlaganje orgazma može biti sjajan osećaj?

Bez uniforme ili okruženja tradicionalnog BDSM-a, odlaganje ženskog orgazma je dinamički slično iskustvo, ali ne tako ‘zastrašujuće’.

I, na kraju, odlaganje orgazma svakim prekidom i ponovnom stimulacijom pojačava želju, rad hormona u telu i uzbuđenost, tako da kad napokon žena postigne orgazam, on je mnogo jači i intenzivniji nego što čovek može da zamisli.

