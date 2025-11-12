Ova metoda je učestalija tokom seksa među parovima nego što biste mogli da pomislite.

U toku seksa svi ovo rade, samo je svakoga sramota da to lepo i prizna.

Kada je reč o kontracepciji, mnogi ljudi se pouzdaju u prezervative tokom seksa i pilule . Ali ima i mnoštvo onih koji se oslanjaju samo na „metodu izvlačenja“. Radi se o metodi kada muškarac izvadi penis pre ejakulacije.

Prema najnovijim istraživanjima, ta metoda je učestalija među parovima nego što biste mogli da pomislite. Prema podacima dobijenim pomoću ženske aplikacije za plodnost – Glow, čak 18 odsto žena je priznalo da im je ova metoda primarni oblik kontracepcije.

Ona je na trećem mestu po popularnosti, nakon prezervativa, koje koristi 32 odsto ispitanica, i pilula, koje uzima 27 odsto. Tokom godina, metoda izvlačenja je često privlačila pažnju javnosti.

Neki veruju da je nedelotvorna i opasna, jer zahteva puno samokontrole od muškarca. Ali ima i onih koji tvrde da ‘nije toliko loša’.

Istraživanje njujorškog Guttmacher instituta pokazalo je da je ova metoda jednako efikasno kao korišćenje prezervativa. Uprkos tome i dalje kruže priče o ženama koje su zatrudnele koristeći je. Bez obzira koliko je efikasna ili ne, statistike kojima Glow raspolaže, pokazuju da je u svakom slučaju jedna od omiljenih među heteroseksualnim parovima. Iz Glowa kažu da je nužno da se ljudi više obrazuju o toj metodi. Sve to kako bi je koristili na najbolji i najsigurniji mogući način.

Najlakša i najugodnija metoda

Čak 60 odsto parova, prema podacima iz Glowa, barem je jednom koristilo metodu izvlačenja. Samo 4,8 posto žena je koristi kao glavni oblik zaštite od trudnoće. Čak 88 odsto korisnica ove metode je u ozbiljnoj vezi. Verene su ili u braku, pa je tako ova metoda najpopularnija među parovima koji su razvili dublje poverenje.

Uz to, 39 odsto je koristi jer im je najugodnija, dok 32 posto ljubitelja ističe da im je ovo najlakši oblik kontracepcije. Zanimljivo je da se mnoge žene stide da priznaju prijateljicama da se oslanjaju na ovu metodu. Zanimljivo, jer ona im ipak djeluje kao nešto što isprobavaju tinejdžeri. Ali kad bi neko sam priznao da s partnerom koristi metodu izvlačenja, svi drugi bi oduševljeno priznali da i oni to čine.

„Iako ova metoda ne štiti u potpunosti od trudnoće (a posebno je rizična kad se radi o polno prenosivim bolestima), ako se izvodi na pravilan način, može biti učinkovita skoro kao prezervativi“, tvrdi Rachel K. Jones s Guttmacher instituta. Napominje i da uz savršenu upotrebu prezervativa postoji dva odsto šanse da oni budu nedelotvorni, dok je kod metode izvlačenja reč o četiri odsto, piše Mic.

