Upoznale ste muškarca iz snova i želite brak: da li je on baš onaj pravi?

Ako ste u vezi sa nekim koga volite, ko vas poštuje i zasmejava vas, razume vaše male frustracije i u čijem društvu jednostavno uživate, sigurno uhvatite sebe da razmišljate o zajedničkoj budućnosti i braku.

Međutim, da li je on pravi životni partner za vas ili je vaša veza samo iluzija? Ovih nekoliko saveta vam mogu pomoći da to utvrdite.

1. Finansijski je nezavistan

Nije stvar u tome da vam kupuje najskuplje poklone, vodi vas na najelitnija mesta ili da vas zaprosi dijamantskim prstenom, već u tome da je finansijski odgovoran i ima dobre navike kada je novac u pitanju. Mora biti sposoban da izdržava porodicu i obezbedi finansijsku sigurnost. Nemojte misliti da je pravi materijal za muža neko ko stalno pozajmljuje novac za benzin ili račune. Ne bi bile srećne sa nekim nedozrelim klincem koji ne vodi brigu o trošenju novca.

2. Podržava vas

Lako je reći da vaš partner podržava ono što radite, vaše snove i planove za budućnost, ali to će zaista i dokazati na delu. Da li mu smeta kada ste pretrpani poslom, i baš tada želi da izađete ili će vas pustiti da završite svoj zadatak? Da li je zabrinut za vašu bezbednost kada se uveče kasno vraćate s posla ili se baš tada žali na svog šefa? Partner koji vas podržava i razume će vam uvek pomoći da nađete rešenje za svoj problem i ponuditi vam pomoć u svakoj situaciji.

3. Ceni vas

Ukolko ceni sve što radite za vašu vezu, bilo da je to kuvanje njegovog omiljenog jela, čišćenje, vožnja do aerodroma ili jednostavo šolja kafe ujutru, vaš momak je odličan materijal i za supruga. On na te poslove neće gledati kao na vaše obaveze i potrudiće se da vam se oduži na svoj način.

4. Njegov stil života

Vrlo je važno da vaš partner bude i mentalo i emotivno zdrav. Ako ima problema sa izlivima besa i često plane na vas, ne želite da sa nekim takvim provedete život. Možda postane anksiozan bez razloga ili pokušava da pobegne od problema? Ni takav vam muškarac ne treba u životu.

5. A šta je sa njegovim osećanjima?

Možda ste ludo zaljubljeni u svog partnera, i ne možete da zamislite život bez njega. Ali da li se i on tako oseća? Znamo da jednostrana ljubav nikada ne vodi srećnom braku i da nikoga ne možete naterati da vas zavoli. Oboje u braku morate biti na istom emotivnom nivou ako želite brak i ljubav za ceo život.

6. Prihavata vas

Ako vas partner poznaje dobro i zna sve vaše tajne, navike, i snove, i prihvata vas baš takve, budite sigurni da ste pronašle idealnog muža. Jer niko ne želi da bude u braku i vezi sa nekim ko traži da se promenite i ne shvata da ljudi nisu isti i da ih ne možete oblikovati kao da su od gline.