Uradite samo jednu stvar u dobroj staroj misionarskoj pozi, svaka žena će eksplodirati od zadovoljstva

Uradite samo jednu stvar, tokom misionarske poze podmetnite jastuk ispod ženine zadnjice. Nema žene koja neće eksplodirati.

Naučno i dokazano. Ako uradite samo jednu stvar tokom seksa u misionarskoj pozi, svaka žena će vrištati od zadovoljstva.

Ako vas zanima koja je poza idealna za to da žena postigne orgazam, ‘pravi’ odgovor dalo je dvoje naučnika. Oni su se opredelili nakon što su posmatrali protok krvi prema klitorisu tokom različitih seksualnih aktivnosti kod ispitanika.

Šta treba da se uradi?

Zaključak je da se najbolje vratiti osnovama, dobroj staroj misionarskoj pozi. Ali uradite samo to, da je ispod ženine zadnjice podmetnut jastuk.

Jedan par istraživača iz privatne ginekološke klinike New H Medical u New Yorku, deset je minuta promatrao protok krvi u klitorisu pre i nakon seksa kod jednog para koji je pristao volontirati u različitim pozama. Za merenje protoka krvi korišćen je ultrazvučni skener.

Prema izveštaju dr. Kimberley Lovie, koja vodi istraživanje klitorisa ultrazvukom, isprobali su pozu kauboja (licem u lice, dok žena sedi u krilu muškarca), misionarski položaj, sa ili bez jastuka ispod ženine zadnjice, i pseću pozu, u kojoj oba partnera kleče, a muškarac ženi prilazi iza.

– Najmanju količinu direktnog podražavanja klitorisa, a onda i vatrometa, izmerili su za vreme pseće poze. Ova poza je završila sa zanemarivim povećanjem protoka krvi u poređenju s položajima licem u lice. To bi moglo biti ključno za to što ova poza izaziva relativno mali užitak kod žene. S druge strane, najuspešnijom se pokazala dobra stara misionarska poza. Ali uz uslov da se pod ženinu zadnjicu podmetne jastuk – kaže dr. Lovie.

Kad je žena imala jastuk ispod karlice, čime se njen donji deo tela lagano podigao, zabeležena je najveća stimulacija klitorisa, pojasnila je.

Osim povećanja količine kontakta i pritiska na klitoris, jastuci mogu povećati i dubinu penetracije, ističu autori ovog rada koji je objavljen u časopisu Sexologies.

Doduše, studija ima i neka ograničenja, od kojih je najozbiljnije to da je u istraživanje bio uključen samo jedan par, dakle samo jedna žena. Stručnjaci veruju da žene različito reaguju i da postoje i drugi delovi tela čija stimulacija je važna za doživljavanje orgazma. Zbog toga zaključak ne treba uzeti zdravo za gotovo i preporučuje se da eksperimentišete.

(The Sun)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com