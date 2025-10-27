Uradite samo ovu stvar u dobroj staroj misionarskoj pozi, nema žene koja neće odlepiti

Misionarska poza u kojoj uradite samo još jednu stvar dovodi do najveće stimulacije žene tokom seksa. Mnoge žene kažu da je idealna za ženski orgazam.

Ako vas zanima koja je poza idealna za to da žena postigne orgazam, ‘pravi’ odgovor dalo je dvoje naučnika, nakon što su posmatrali protok krvi prema klitorisu tokom različitih seksualnih aktivnosti kod ispitanika, prenosi The Sun.

Jedan par istraživača iz privatne ginekološke klinike New H Medical u New Yorku, deset je minuta posmatrao protok krvi u klitorisu pre i nakon seksa kod jednog para koji je pristao volontirati u različitim pozama. Za merenje protoka krvi korišćen je ultrazvučni skener.

Kako nauka tumači upotrebu jastuka tokom seksa?

Prema izveštaju dr. Kimberley Lovie, koja vodi istraživanje klitorisa ultrazvukom, isprobali su pozu kauboja, misionarski položaj, sa ili bez jastuka, i pseću pozu, u kojoj oba partnera kleče, a muškarac ženi prilazi iza.

– Najmanju količinu direktnog podražavanja klitorisa, a onda i vatrometa, izmerili su za vreme pseće poze. Završila je sa zanemarivim povećanjem protoka krvi u poređenju s položajima licem u lice. Moglo bi to biti ključno za to što ova poza izaziva relativno mali užitak kod žene. Najuspešnijom se pokazala dobra stara misionarska poza, ali uz uslov da se pod ženinu zadnjicu podmetne jastuk – kaže dr. Lovie.

Kad je žena imala jastuk ispod karlice, čime se njen donji deo tela lagano podigao, zabeležena je najveća stimulacija klitorisa, pojasnila je.

Osim povećanja količine kontakta i pritiska na klitoris, jastuci mogu povećati i dubinu penetracije, ističu autori ovog rada koji je objavljen u časopisu Sexologies.

Studija ima i neka ograničenja, od kojih je najozbiljnije to da je u istraživanje bio uključen samo jedan par.

Stručnjaci veruju da žene različito reaguju i da postoje i drugi delovi tela čija stimulacija je važna za doživljavanje orgazma. Ovaj zaključak ne treba uzeti zdravo za gotovo i preporučuje se da eksperimentišete, prenosi The Sun.

Zaključak je da se najbolje vratiti osnovama, dobroj staroj misionarskoj pozi, ali da je ispod ženine zadnjice podmetnut jastuk.

