Urgentno nakon seksa: 9 stvari koje svaka žena treba da uradi odmah posle

Nakon intimnosti, nekoliko jednostavnih koraka mogu zaštititi vaše zdravlje, produbiti povezanost i sprečiti neprijatnosti — evo šta stručnjakinje i iskusne žene predlažu da uradite bez odlaganja.

Pijte vodu

Hidratacija pomaže telu da se oporavi, smanjuje glavobolju i ubrzava cirkulaciju; popijte čašu vode pre nego što ustanete iz kreveta.

Urinirajte

Pražnjenje bešike nakon seksa smanjuje rizik od urinarnih infekcija; ako vam je teško da ustanete odmah, uradite to čim budete mogli.

Blaga lična higijena

Brisanje ili nežno pranje intimnog područja mlakom vodom uklanja višak tečnosti i smanjuje iritacije; izbegavajte agresivne sapune i tuševe koji narušavaju prirodnu floru.

Proverite kondom i kontracepciju

Ako ste koristile kondom, pogledajte da li je neoštećen; proverite i svoj metod kontracepcije i po potrebi razgovarajte sa partnerom o dodatnoj zaštiti ili hitnoj kontracepciji.

Emocionalni check-in

Pitajte sebe kako se osećate i pitajte partnera za kratak razgovor ako vam treba potvrda, nežnost ili jasna komunikacija o očekivanjima; iskrenost odmah posle bliskosti sprečava nesporazume kasnije.

Privatni zagrljaj i bliskost

Kratki period zagrljaja, maženja ili tihe bliskosti može pojačati povezivanje nakon seksa; čak i nekoliko minuta dodira smanjuje anksioznost i povećava zadovoljstvo.

Obucite se slojevito ako se hladno osećate

Hlađenje posle odnosa može biti neprijatno; obucite mekani ogrtač ili pokrijte noge da biste se ubrzo osećali prijatnije.

Ako osećate bol ili nelagodnost — delujte

Ako se pojavi oštar bol, krvarenje koje nije uobičajeno ili intenzivna nelagodnost, kontaktirajte lekara; ne čekajte da problem prođe sam od sebe.

Diskretno sredite prostor i sebe

Ako želite privatnost ili mir, brzo sredite posteljinu i bacite eventualne korišćene kondome i maramice; to smanjuje neprijatne mirise i vraća osećaj urednosti.

Ove jednostavne navike posle seksa pomažu da zaštitite zdravlje, pojačate emocionalnu bliskost i izbegnete nepotrebne komplikacije — uvećajte svoje šanse za prijatno i bezbedno iskustvo tako što ćete ih uvesti u rutinu.

