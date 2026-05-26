Znate li u kojim godinama žene najviše uživaju u seksu? Odgovor nije ni blizu onoga što većina misli

Filmovi su potpuno promašili temu. Evo kada žene najviše uživaju u seksu i zašto to nema nikakve veze sa onim što vam pričaju.

Žene najviše uživaju u seksu između 27. i 45. godine, a ne u dvadesetima, kako se decenijama uporno ponavlja u filmovima i ženskim časopisima. Otkriće dolazi iz Teksasa, gde su naučnici ispitali 827 žena i dobili odgovor koji će mnoge muževe i partnere naterati da pročitaju rečenicu dvaput.

Najveći problem nije godina u ličnoj karti, problem je pogrešna ideja kada počinje, a kada se završava ženska žudnja.

Istraživači sa univerziteta u Teksasu, čije rezultate prenosi Your Tango, podelili su učesnice u tri grupe po plodnosti. Prva grupa su žene od 18 do 26 godina, takozvana visoka plodnost.

Druga grupa, od 27 do 45 godina, vodi se kao niska plodnost. Treća, od 46. naviše, ulazi u menopauzu. Studija je objavljena u časopisu Personality and Individual Differences i upravo srednja grupa je svima zapala za oko.

U kojim godinama žene najviše uživaju u seksu

Odgovor koji je istraživanje dalo glasi, između 27. i 45. godine. Žene iz te grupe pokazale su, kako se navodi, pojačani seksualni nagon kao odgovor na smanjivanje plodnosti, češće seksualne maštarije, aktivan seksualni život i spremnost na povremeni seks.

Drugim rečima, ono što se dugo pripisivalo brucoškinjama, statistika vraća ženama koje su odavno završile fakultet.

Biološki sat ne kuca onako kako ste mislili

Ovde dolazi najzanimljiviji deo. Naučnici tvrde da nije reč o klasičnoj „pomami za bebom“, nego o suptilnijoj reakciji tela na pad plodnosti. Što je teže začeti, to je libido kod žena izraženiji. Telo, izgleda, ne odustaje tiho.

Najveći mit koji ovo istraživanje obara glasi, posle 35. je sve gotovo. Nije. „Možda je teže začeti nakon 35. godine života, ali istraživanje pokazuje da će žene biti motivisane do menopauze“, objasnila je naučnica Džudit Iston, jedna od autorki rada.

Kako izgleda „pojačan seksualni nagon“ u tridesetima i četrdesetim

U svakodnevnom životu, to izgleda kao žena koja zna šta hoće, ne pristaje na lošu igru i ne čeka da je neko ubedi. Dvadesete su često period dokazivanja, traženja, pristajanja na ono što ne valja. Posle 27. nešto se prelomi. Sasvim druga priča.

U toj fazi vrhunac seksualnosti ne dolazi od hormonalne eksplozije, već od kombinacije iskustva, samopouzdanja i pritiska tela koje sluti kraj jednog poglavlja. To je razlika koju partneri obično prepoznaju, samo retko znaju kako da je imenuju.

Da li ovo važi za sve žene

Ne. Istraživanje govori o trendu kod 827 ispitanica, ne o pravilu. Postoji ogroman broj žena koje u dvadesetima imaju buran seksualni život, kao i onih koje posle menopauze ponovo pronalaze sebe. Ali ako gledate prosek, srednja grupa odnosi pobedu i to ubedljivo.

Suplementi, joga i kursevi tu ne menjaju mnogo. Telo radi po svom rasporedu, a glava posle 30. konačno prestaje da se izvinjava za sopstvene želje. To je celokupan recept koji nijedan časopis ne sme da odštampa na naslovnici, jer ne prodaje kreme.

