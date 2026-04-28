Vaša krvna grupa određuje i šta tražite u ljubavi, možda ćete se šokirati!

Hajde da vidimo šta vaša krvna grupa navodno govori o vašem ljubavnom stilu. Verovatno ćete se i vi sami iznenaditi koliko ima uticaja.
Znamo već da ljubav nema univerzalnu formulu. Postoje razne teorije koje pokušavaju da objasne zašto nas privlače određene vrste ljudi. Jedna od njih kaže da krvna grupa utiče ne samo na naše zdravlje, već i na našu ličnost, emocionalne potrebe i šta tražimo u ljubavi.
Ovo nije egzaktna nauka, više je zabavno tumačenje, slično horoskopu. Ali ponekad se u takvim teorijama nađemo više nego što bismo očekivali. Evo kako vaša krvna grupa utiče na vaš ljubavni život.
Krvna grupa A – sigurnost, nežnost i stabilnost
Ako imate krvnu grupu A, tražite emocionalnu sigurnost, mir i osećaj poverenja u ljubavi. Ne privlače vas burne i nepredvidive veze – važnije je da znate gde se nalazite. Partner treba da bude pažljiv, obziran i spreman da gradi vezu korak po korak. Više cenite male gestove i iskrene razgovore nego grandiozne romantične poteze.
Savet: Ne bojte se jasno reći šta vam je potrebno i ne pristajte na veze koje vas emocionalno iscrpljuju. Prava osoba za vas biće ona sa kojom se osećate mirno, a ne stalno na oprezu.
Krvna grupa B – strast, sloboda i uzbuđenje
Ljudi sa krvnom grupom B traže strast, spontanost i osećaj slobode u ljubavi. Privlače vas harizmatični ljudi sa jakom ličnošću i sopstvenim životom. Ne volite rutinu ili preterana pravila – vaš odnos treba da bude živahan i inspirativan. Važno vam je da vaš partner poštuje vašu nezavisnost i da ne pokušava da vas „oblikuje“.
Savet: Izaberite nekoga ko vas neće sputavati, ali ko je dovoljno zreo da prati vaš tempo. Prava ljubav za vas je ona u kojoj se smejete, putujete i rastete zajedno.
Krvna grupa AB – dubina, razumevanje i mentalna povezanost
Ako ste krvna grupa AB, tražite emocionalnu i intelektualnu vezu u ljubavi. Privlače vas ljudi sa kojima možete voditi duboke razgovore, ali i oni koji razumeju vašu povremenu potrebu za distancom. Često ste kompleksni i ne volite površne veze. Važno vam je da vas partner prihvati takve kakvi jeste – sa vašim kontrastima i promenama raspoloženja.
Savet: Ne skrivajte svoje emocije iza racionalnosti. Prava osoba za vas biće ona koja vas sluša pažljivo koliko i razume.
Krvna grupa 0 – Strast, lojalnost i jaka hemija
Ljudi sa krvnom grupom 0 traže intenzitet, strast i osećaj da su izabrani u ljubavi. Volite jake emocije i jasne znake naklonosti. Vaš partner mora biti samouveren, ali i dovoljno topao da vam pruži pažnju koju tražite. Niste zadovoljni mlakim vezama – želite sve ili ništa.
Savet: Naučite da povremeno usporite i napravite mesta za mirnije emocije. Prava ljubav za vas je ona u kojoj se osećate željeno, cenjeno i bez sumnje – na prvom mestu.
