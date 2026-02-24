Vaša omiljena seks poza otkriva vam pravo lice, a niste ni svesni!

Brojna istraživanja se bave ovim temama i one su uvek neiscrpne. Tako otkrivamo šta vaša omiljena poza u seksu govori o vama.

Vaša omiljena poza u seksu može dosta toga da govori o vama, a da vi toga niste ni svesni.

Brojna istraživanja se bave ovim temama i one su uvek neiscrpne i prepune novih detalja.

Tako otkrivamo šta vaša omiljena poza u seksu zapravo govori o vama, među najomiljenijim pozama, generalno gledano su misionarska, kaubojka, dogi, kašika i stojeći.

Seks poza koju muškarac najčešće praktikuje u krevetu može mnogo toga da kaže o njemu. Možda vam namere vašeg partnera nisu najjasnije i niste sigurni šta sve od njega možete da očekujete. Međutim, ako budete pomno razmislili o seksualnim navikama vašeg frajera i sve to povežete sa ovim tekstom, stvari će vam biti mnogo jasnije.

Šta otkriva vaša omiljena seks poza?

1. Misionarska

Ovo je jedna od najučestalijih i najboljih poza svih parova. I muškarcima i ženama ova poza omogućava intimnost, duboku penetraciju, kontakt očima. Muškarci potpuno vladaju situacijom, a žene uživaju u pokornosti.

2. Kaubojka

U ovom slučaju žena se nalazi „gore“, a tvrdi se da ovu pozu vole žene koje su dominantne. Kod žena ova poza podiže samopouzdanje, dok je kod muškaraca suprotno i uglavnom je vole oni koji vole da ugađaju ženama.

U ovoj pozi je žena dominantna, ona kontroliše penetraciju, brzinu i jačinu, pa je sasvim logično da je ženama ovo među omiljenim pozama

3. Dogi

Ovo znači da ste uvek spremni za akciju i uzbuđenje, međutim, muškarci koji vole ovu pozu, ne preferiraju osećaj bliskosti i ozbiljne veze, dok žene vole da udovolje partneru.

4. Poza kašika

Idealna poza za romantičare. Bliskost i intima su vam jako bitni, a žene koje vole ovu pozu znači da su opuštene i senzualne u svakodnevnom životu.

5. Stojeći

Ukoliko ste prepuni avanturističkog duha, onda verovatno volite i da vodite ljubav stojeći. Muškarci koji ovo vole su uglavnom harizmatični i neposredni, skloni eksperimentisanju, dok su žene veoma energične i uvek u potrazi za nečim novim.

