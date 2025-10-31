Velika anketa otkriva šta je ljudima najvažnije u seksu: Orgazam nije na prvom mestu

U novom velikom istraživanju, stručnjaci sa University of Indiana (Bloomington) ispitali su 4.030 ljudi — 2.016 žena i 2.014 muškaraca, u dobi od 18 do 91 godine. Želeli su da otkriju šta je ljudima zaista najvažnije u seksu. Došli su do iznenađujućih odgovora. Naime, orgazam nije prvi na listi prioriteta tokom intimnog odnosa.

Kako je istraživanje sprovedeno

Ispitanici su odgovorili na pitanje: „Opiši svoje omiljene stvari u vezi sa seksualnim odnosom s partnerom.“ Odgovori su potom svrstani u 22 glavne kategorije ponašanja ili osećanja.

Rezultati pokazuju da najviše pažnje nije posvećeno tehničkim aspektima seksa, već jednoj drugoj dimenziji. Čak 912 učesnika navelo je da im je najvažnija upravo intimnost ili bliskost – fizička, emocionalna ili duhovna.

Jedan ispitanik je rekao da se u takvim trenucima „izgubi u trenutku“, drugi da mu je „kao da svet više ne postoji“ – i da je važna samo prisutnost njih dvoje.

Ostale vrednosti koje su se često pojavljivale

U odgovore su često ulazili sledeći aspekti: zadovoljavanje partnera, osećaj ljubavi i brige, i osećaj udobnosti u zajedničkom trenutku.

Zanimljivo, tradicionalni fokus na orgazam kao najvažniji cilj nije bio primaran: orgazam se našao tek na šestom mestu po učestalosti spominjanja.

Među najmanje spominjanim kategorijama bile su: „fetiši i bol“, „fantazija/mašta“, „telo i primarni nagoni“ te „deca/razmnožavanje“.

Zašto ovi nalazi imaju značaj

Ova saznanja pokazuju da mnogi ljudi ne traže samo fizički čin. Oni pre svega žele kvalitetan odnos i povezanost sa partnerom, kao ključ zadovoljstva. To može značiti da parovi koji više pažnje posvete emocionalnoj i duhovnoj dimenziji odnosa imaju veću šansu za ispunjenje.

Takođe, istraživanje naglašava da tehnički aspekti, iako važni, mogu biti manje istaknuti u ličnim preferencijama nego što je to uobičajeno predstavljeno.

