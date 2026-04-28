Velika je korist masturbacije za muškarce, a niko je ne spominje – ovo istraživanje je otkrilo jednu veoma zanimljivu stvar

Jedna od manje očekivanih koristi masturbacije za muškarce krije se u dugoročnoj zaštiti reproduktivnog zdravlja. Redovna ejakulacija kod muškaraca povezuje se sa manjim rizikom od ozbiljnih oboljenja prostate. Zvuči banalno, ali podaci iz velikih studija kažu drugačije.

Šta tačno pokazuju istraživanja o zdravstvenoj koristi masturbacije

Tim sa Harvarda pratio je skoro 32.000 muškaraca tokom skoro dve decenije. Rezultati su iznenadili i same autore. Muškarci koji su ejakulirali najmanje 21 put mesečno imali su oko 20 odsto manji rizik od karcinoma prostate u poređenju sa onima koji su to radili četiri do sedam puta mesečno.

Ne radi se o magiji, već o mehanici. Prostata luči tečnost koja se zadržava u kanalićima. Što duže stoji, veća je šansa za nakupljanje štetnih materija i upalnih procesa.

Zašto je samozadovoljavanje kod muškaraca važno za prostatu

Ejakulacija deluje kao svojevrsno čišćenje kanala. Žlezda prostate ispušta sekret, a zajedno sa njim i potencijalne kancerogene. Ovaj proces naučnici popularno nazivaju „prostate drainage“ ili dreniranje prostate.

Važno je razumeti da put do ejakulacije nije bitan. Partnerski odnos, samozadovoljavanje, noćna polucija – svaki to donosi isti efekat. Ključna je učestalost, a ne način.

Koja je preporučena učestalost za muško reproduktivno zdravlje

Studija sugeriše da 21 ejakulacija mesečno predstavlja prag iznad kojeg se beleži zaštitni efekat. To je u proseku nešto više od pet puta nedeljno. Manje od toga ne znači automatski veći rizik, ali merljive koristi masturbacije za muškarce javljaju se tek iznad te granice.

Detalje metodologije možete proveriti u originalnom radu objavljenom u časopisu „European Urology“, a istraživanje o povezanosti ejakulacije i rizika od raka prostate ostaje jedna od najcitiranijih referenci na ovu temu.

Dodatne zdravstvene koristi masturbacije o kojima se retko priča

Brže uspavljivanje zbog skoka oksitocina i prolaktina

Smanjenje napetosti mišića karličnog dna

Bolja cirkulacija u maloj karlici

Ublažavanje glavobolje kod dela muškaraca

Jačanje erekcije redovnom „vežbom“ krvotoka

Gde muškarci najčešće greše kada je u pitanju samozadovoljavanje

Najveća greška je preterivanje u kratkom roku pa potpuna apstinencija nedeljama. Telo voli ritam, ne ekstreme. Druga greška je gruba tehnika koja vremenom smanjuje osetljivost tokom partnerskog seksa. Treća – ignorisanje bola u preponama i nastavak po automatizmu.

Ako ejakulacija postane bolna, ako se javlja krv ili osećaj pritiska, nije vreme za guglanje. Vreme je za urologa.

Da li masturbacija utiče na nivo testosterona

Ne, redovna masturbacija ne smanjuje testosteron na duže staze. Kratkoročne oscilacije postoje, ali se hormonski nivo vraća na bazu u roku od nekoliko sati. Uticaj samozadovoljavanja na muškarce u smislu hormona je minimalan i klinički nebitan.

Sve ovo ne znači da treba praviti kalendar i brojati. Poenta je drugačija – redovna seksualna aktivnost, u bilo kom obliku, deo je priče o zdravlju isto kao i šetnja ili san.

