Višestruki orgazam kod žena je realnost: Evo šta treba za potpuno uživanje u seksu

Višestruki orgazam kod žena trajno briše monotoniju iz sobe i donosi sate strasti. Primenite ovih osam koraka i produžite ekstazu.

Višestruki orgazam kod žena je dostižan. I to pogotovu kada shvatite da pravi trik leži u pauzi i specifičnoj promeni ritma na otprilike pola puta. Mnoge dame potpuno odustanu čim prvi snažan talas zadovoljstva prođe, umesto da nastave sa blagom i pažljivom stimulacijom. Fiziologija tela vam apsolutno ide naruku, samo je potrebno prepoznati signale koje telo šalje. Naučite kako da prevarite refraktornu fazu i zadržite strast na najvišem nivou.

Da li je lako ponoviti ekstazu u krevetu

Fizički i mentalni sklop vašeg tela dozvoljava da se uzbuđenje ne prekine naglo nakon prvog pika, pa je serija vrhunaca u krevetu potpuno prirodan proces. Za razliku od muškaraca, vi nemate dugačku refraktornu fazu, što u praksi znači da orgazmička faza može slobodno da se ponavlja iznova i iznova. Ipak, mnogi partneri ovde naprave grešku, jer prestanu sa dodirima u trenutku kada ste najranjiviji. Potrebno je samo da održavate visok nivo prokrvljenosti u karličnom delu i sprečite nagli pad energije. Prestanite da analizirate svaki dodir i fokusirajte se isključivo na vreli osećaj koji vas preplavljuje. Um je vaša najmoćnija erogena zona.

Šta tačno podrazumeva višestruki orgazam kod žena?

To je sposobnost tela da pretrpi nekoliko snažnih klimaksa u nizu, bez potpunog opadanja seksualnog uzbuđenja između njih. Zahteva kontinualnu, blagu stimulaciju nervnih završetaka i vrhunsku mentalnu opuštenost u pravom trenutku.

Osam koraka koji olakšavaju doživljavanje više orgazama

Ako istinski želite da ženski vrhunac postane pravilo i standardna pojava, ispratite ovaj provereni redosled poteza. Nemojte preskakati korake, jer svaka od ovih faza direktno gradi čvrst temelj za onu sledeću.

Pripremite um pre tela: Zaboravite na stres sa posla, neplaćene račune i dnevne obaveze, jer unutrašnja napetost direktno seče svaku šansu za duboko opuštanje mišića.

Pronađite pravi ritam disanja: Umesto plitkih uzdaha, svesno dišite duboko iz stomaka. Na taj način ćete dopremiti mnogo više neophodnog kiseonika pravo u krvotok.

Umesto plitkih uzdaha, svesno dišite duboko iz stomaka. Na taj način ćete dopremiti mnogo više neophodnog kiseonika pravo u krvotok. Oslonite se na spoljašnje dodire: Kada je reč o brzini, kako navodi studija objavljena u časopisu „Journal of Sexual Medicine“, istraživanje o navikama i funkcijama ženskog orgazma potvrđuje da se do vrhunca najbrže stiže upravo putem spoljašnje stimulacije, dok unutrašnja služi kao dopuna.

Oslonite se na spoljašnje dodire: Kada je reč o brzini, kako navodi studija objavljena u časopisu „Journal of Sexual Medicine", istraživanje o navikama i funkcijama ženskog orgazma potvrđuje da se do vrhunca najbrže stiže upravo putem spoljašnje stimulacije, dok unutrašnja služi kao dopuna. Uvek koristite lubrikant: Čak i kada mislite da vam nije potreban, dodatna vlažnost efikasno sprečava grubo trenje i omogućava da klitoris ostane maksimalno osetljiv na onaj pravi način.

Čak i kada mislite da vam nije potreban, dodatna vlažnost efikasno sprečava grubo trenje i omogućava da ostane maksimalno osetljiv na onaj pravi način. Ne prekidajte dodir nakon prvog pika: Ovo je fatalna greška koju parovi najčešće prave kada su u pitanju uzastopni orgazmi. Smanjite intenzitet pritiska, ali obavezno zadržite ritmičan fizički kontakt.

Ne prekidajte dodir nakon prvog pika: Ovo je fatalna greška koju parovi najčešće prave kada su u pitanju uzastopni orgazmi. Smanjite intenzitet pritiska, ali obavezno zadržite ritmičan fizički kontakt. Igrajte se po principu toplo-hladno: Menjajte tempo iz minuta u minut. Prebacujte fokus sa glavne erogene zone na okolna područja, poput unutrašnje strane butina, donjeg stomaka ili vrata.

Menjajte tempo iz minuta u minut. Prebacujte fokus sa glavne erogene zone na okolna područja, poput unutrašnje strane butina, donjeg stomaka ili vrata. Aktivno uključite mišiće karlice: Svesno stezanje i opuštanje vaginalnih mišića značajno pojačava seksualno zadovoljstvo i tera krv da cirkuliše brže tačno tamo gde treba.

Aktivno uključite mišiće karlice: Svesno stezanje i opuštanje vaginalnih mišića značajno pojačava seksualno zadovoljstvo i tera krv da cirkuliše brže tačno tamo gde treba. Prestanite da jurite sportski rezultat: Opsesivno čekanje da se desi eksplozija strasti stvara pritisak i blokadu u mozgu. Prepustite se i uživajte u celokupnoj igri.

Ženski multiorgazmi zahtevaju hitnu promenu fokusa

Postizanje ovakvog astronomskog nivoa ekstaze ne dolazi preko noći, a posebno je teško ukoliko ste godinama navikli na ustaljenu spavaću rutinu. Obavezno promenite poze, isprobajte potpuno nove uglove penetracije i obratite pažnju na to šta vam sopstveno telo govori u onim kratkim pauzama. Vaše lično žensko seksualno zadovoljstvo mora konačno da postane apsolutni prioritet, a nikako usputna stanica ili obaveza prema partneru.

Nemojte forsirati grub direktan pritisak ukoliko osetite neprijatnu preosetljivost odmah nakon prvog talasa. Umesto toga, samo blago prebacite dodir na kukove dok se hipersenzitivnost ne smiri, a zatim se polako i nežno vratite u centar zbivanja. Uz redovnu vežbu, višestruki orgazam kod žena prestaje da bude nedostižan mit i postaje sasvim normalna realnost u vašoj svakodnevici.

Koja je vaša najveća mentalna kočnica zbog koje najčešće odustajete i gubite volju odmah nakon prvog vrhunca?

