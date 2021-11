Vreme je za promene: 3 koraka da vratite strast u dugu vezu ili brak

Otkrivati partnerovo telo i stvari koje ga uzbuđuju posebno je zanimljivo na početku veze, ali s godinama se to uzbuđenje može polako izgubiti. Brojnim parovima je neprijatno da pričaju o problemima u spavaćoj sobi što može dovesti do još ređih seksualnih odnosa. Ako i vi primećujete da se strast u odnosu polako gasi i da vam je potrebno dodati malo ulja na vatru, stručnjak za seks i psihoterapeut Lija Norén za Your Tango savetuje kako da t uradite u tri koraka.

Ono što treba da znate je da količina seksualnih odnosa ne diktira srećnu vezu i da smanjeni seksualni nagon ne znači nužno da više ne volite svog partnera. Reč je o još jednom problemu koji se može popraviti zajedničkim radom.

Razmislite zašto je strast nestala

Pre nego što ga krenete da popravljate, morate otkriti gde je problem nastao. Postoji niz razloga zašto seks postaje sve ređi u vezama. Možda je jedan od partnera naišao na poteškoće s mentalnim zdravljem ili ste se jednostavno previše udaljili. Na količinu seksa u vezi može uticati i novorođenče, ali i poslovne obaveze ili možda čak gubitak posla. Sve to utiče na seksualnu želju.

Ne mora nužno niti gubitak seksualne želje biti uzrok manjku seksa. Ponekad se veza može pretvoriti u jako snažno prijateljstvo pa partnera počnemo da gledamo više kao prijatelja nego ljubavnika. Bilo da je uzrok spoljne prirode ili je u vama, postavite sebi sledeća pitanja:

Šta mi izaziva stres kada je u pitanju seks?

Koliko dugo se tako osećam?

Kako želim da moj seksualni život izgleda?

Odgovor na zadnje pitanje može vam dati jasnu viziju toga želite li uopšte da radite na tome da se vi i partner češće upuštate u odnose ili ne.

Komunicirajte s partnerom

Želite li da oživite svoj seksualni život ili ne, o tome svakako treba razgovarati s partnerom ili partnerkom. Razgovarajte o tome kako se osećate zbog nedostatka seksa u vezi, šta to za vas znači i kako je do toga došlo. Seks je poprilično osetljiva tema pa se nemojte iznenaditi ako na površinu izađu neke vrlo snažne emocije.

Nemojte se osvrtati samo na negativne stvari, pokušajte da se prisetite i koje pozitivne kako rasprava ne bi prerasla u svađu. Nemojte tokom razgovora osuđivati i kriviti jedno drugo nego pokušajte da zajedno pronađete razumevanje za problem koji imate. Pričanje o dobrim i lošim stranama vašeg odnosa pomoći će vam da još bolje razumete zašto je nestala strast iz spavaće sobe.

Odlučite što je idući korak

Jednom kada ustanovite šta uzrokuje manjak seksa u vezi i kako je do njega došlo, vreme je da se dogovorite šta ćete po tom pitanju uraditi. Ako ne možete da se dogovorite šta dalje, može vam pomoći psihoterapeut ili stručnjak za seks. Treća osoba uvek će objektivnije sagledati vaš problem i pomoći vam da stvari vidite iz nove perspektive.

Ako se oboje slažete da je vreme za akciju i ponovo paljenje strasti, dobro je razviti borbeni plan. Za strastveniju vezu se morate boriti zajedno, a to znači uložiti dodatni trud koji vam je nedostajao. Stručnjak za seks i veze Lija Norén savetuje iduće strategije:

Neka vam seks bude prioritet – Razmislite šta sve možete da uradite kako bi povećali šansu za vruću noć. Oslobodite veče u rasporedu, završite sve obaveze ranije kako bi bili slobodni na kraju dana i s partnerom se upustili u seksi igrice, a gledanje serija ili spremanje kuće odložite za drugi dan.

Nemojte čekati da vas uhvati inspiracija, stvorite je – Sami se dovedite u seksi raspoloženje tako što ćete maštati o seksu ili možda uraditi nešto za sebe kako bi se osećali privlačnije.

Odaberite pravo vreme – Forsirati seks kada ste oboje umorni nema smisla, samo ćete napraviti još više štete. Pričekajte dok niste odmorni i dobro raspoloženi jer ćete tada najviše uživati u seksu.

Koliko seksa je dosta seksa?

Razgovor s parternom najbolje će odrediti koji je broj optimalan za vas, a ako nikako ne možete da se uskladite i pronađete vreme za seks svakako se obratite stručnjaku. U tome nema ništa sramotno, baš kao ni u razgovoru o seksu, piše Miss Zdrava.

