Vruće igre bez granica: Možete li izdržati svih 30 dana ovog seksi izazova?

Anonimni par podelio je svoju seksi igricu na Redditu, a sastoji se od 30 dana različitih seksi zadataka. Podelili su je kako bi i druge inspirisali na ovakav izazov. Šta kažete?

Ako osećate da je vaša veza upala u rutinu i želite da ponovo rasplamsate varnice sa partnerom, 30-dnevni seksi izazov može biti pravo rešenje. Ovaj izazov je osmišljen da kroz svakodnevne zadatke postepeno izbaci parove iz zone komfora, podstakne bliskost i oživi strasti koje su se možda vremenom uspavale.

Ideja potiče od anonimnog para koji je svoj plan podelio na internetu, inspirušući mnoge da isprobaju nešto novo. Cilj nije samo puki seksualni čin, već posvećivanje jedno drugom, istraživanje novih stvari i jačanje intimnosti.

Pravila i fleksibilnost izazova

Pre nego što započnete, važno je da oba partnera pristanu na učešće. Većina verzija ovog izazova dozvoljava određenu fleksibilnost. Partneri obično imaju pravo da promene nekoliko aktivnosti pre početka izazova ili da iskoriste „veto dan“ i zamene zadatak klasičnim vođenjem ljubavi ako se ne osećaju prijatno. Takođe, nepredviđene obaveze poput bolesti, putovanja ili menstruacije mogu se smatrati pauzom, a propušteni dan se može nadoknaditi.

Kako izgledaju izazovi za celi mesec?

Izazov je osmišljen tako da zadaci postepeno postaju sve intenzivniji, počevši od onih romantičnijih i jednostavnijih, pa sve do onih smelijih.

Izazov često počinje jednostavnim, ali zanemarenim gestovima. Kako dani prolaze, zadaci postaju kreativniji.

Dan 1 – Imajte seks u drugo vreme od uobičajenog – pre spavanja.

Dan 2 – Pregledajte knjigu sa seksi pozama ili pogledajte video o Kama Sutri i izaberite nekoliko novih poza koje ćete isprobati.

Dan 3 – Imajte seks dva puta danas.

Dan 4 – Čitajte erotsku literaturu zajedno pre seksa.

Dan 5 – Imajte seks pod tušem.

Dan 6 – Priuštite si masažu celog tela pre seksa.

Dan 7 – Jedan brzi seks, najviše 10 minuta.

Dan 8 – Putovanje! Parkirajte se, obucite se i vodite ljubav u autu.

Dan 9 – Seks na kauču ili sofi, okrenuti jedno prema drugom ili dalje jedno od drugog.

Dan 10 – Senzualna masaža uljem pre seksa.

Dan 11 – Samo oralni seks.

Dan 12 – Ona treba da dominira seksom.

Dan 13 – Ona će ga dovesti do orgazma koristeći samo svoje telo.

Dan 14 – Pronađite novo mesto u stanu za seks.

Dan 15 – Oba partnera dovode sebe do orgazma.

Dan 16 – Napredni nivo Kama Sutre. Pronađite dve ili tri pozicije za isprobavanje.

Dan 17 – Uvedite igračke u seks.

Dan 18 – Gledajte pornografiju zajedno.

Dan 19 – Imajte seks bez penetracije.

Dan 20 – Zapišite međusobne fantazije danas i pošaljite ih partneru imejlom.

Dan 21 – Posetite zajedno prodavnicu seks igračaka.

Dan 22 – Doživite njen orgazam bez penetracije.

Dan 23 – Napravite pauzu… Uživajte u noći redovnog seksa.

Dan 24 – Igrajte seks igru – strip poker ili nešto slično.

Dan 25 – Imajte seks da biste smirili strasti.

Dan 26 – Dozvolite mu da dominira.

Dan 27 – Večerajte u restoranu sa pipanjem ispod stola.

Dan 28 – Dan višestrukih orgazama.

Dan 29 – Bacite novčić i pustite ga da odluči ko će dominirati. Recite partneru: „Potpuno ti se predajem“, ali prvo izaberite sigurnu reč.

Dan 30 – Ostanite budni celu noć, ili koliko god možete da izdržite, vodeći seksualne odnose.

Poslednji dani izazova često su rezervisani za smelije avanture, poput seksa u kolima, rezervisanja hotelske sobe u sopstvenom gradu ili isprobavanja seks igračaka. Cilj ovih zadataka je da se partneri potpuno oslobode i zajedno istraže svoje fantazije.

Na kraju, ovaj izazov nije samo niz zadataka, već putovanje koje parovi prelaze zajedno. Kroz igru, smeh i zajedničko istraživanje, partneri mogu ponovo otkriti jedno drugo, poboljšati komunikaciju o željama i strahovima i na kraju ojačati svoju vezu, kako u krevetu, tako i van njega.

