Za parove koji nisu zadovoljni seksualnim životom: Jedan jednostavan korak vraća strast u spavaću sobu

Ako mislite da je vaš seksualni život postao rutina ili da je već duže u problemu, postoji jednostavan korak koji vraća strast u spavaću sobu…

Seksualna stručnjakinja Sindi Galop ukazuje da većina parova tretira seks kao izvedbu, a ne autentično iskustvo. Umesto da se fokusirate na tehnike iz Kama Sutre ili različite uloge, ona savetuje da vratite spontanost i iskrenost u intimne trenutke.

Autentičan doživljaj, a ne predstava

Galop, osnivačica i direktorka platforme MakeLoveNotPorna, objašnjava da je pornografija postala hollywoodski spektakl, dok je pravi život intima – dokumentarac. Njena platforma promoviše stvarne ljude u stvarnim situacijama, bez glume i nerealnih očekivanja, kako bi ohrabrila otvoren dijalog o seksu i zdraviji pristup intimnosti.

Empatija i poštovanje kao temelj

Prema Galop, vrednosti poput empatije, nežnosti, velikodušnosti, ljubaznosti, poštenja, poverenja i međusobnog poštovanja jednako su važne u spavaćoj sobi kao i u svakom drugom segmentu života. Naglašava da nas niko ne uči kako biti dobri u krevetu, pa često nastupamo nesigurno i sputavamo svoje želje.

Otvoreni razgovori bez srama

Stručnjakinja ističe da bi razgovor o seksu trebalo biti podjednako prirodan kao razgovor o hrani, hobijima ili drugim životnim strastima. Kritikuje društvene norme i stigmu koja tera parove da ćute, čime se gubi prilika da otkriju šta ih zaista ispunjava. Svako bi, kaže, trebalo da ima slobodu istraživanja bez osećaja srama.

Ključ ispunjenih odnosa

Galop poručuje da je otvorena komunikacija – od iznošenja ličnih želja do pažljivog odabira reči kada govorimo o seksu – tajni sastojak dubljih i zadovoljavajućih odnosa. Kroz iskren dijalog obnavljate poverenje i vraćate strast u svaki intimni trenutak.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com