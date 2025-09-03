Zabavan test koji će otkriti vaše najdublje tajne: Saznajte da li imate ‘prljave misli’

Želite li da znate da li imate potpuno pokvaren mozak?

Uradite ovaj test, odgovorite na ova pitanja i proverite.

1. Šta je to što postane suvo i tvrdo, ali izlazi mokro i meko?

2. Vaš prst staje baš u to. Igraš se sa tim kad ti je dosadno. Jednom kada se venčaš onda do kraja života stavljaš u jedan. Šta je to?

3. Šta je to nekoliko centimetara dugo, stavlja se u usta i zanimljivije je kad vibrira?

4. Igraš se sa tim noću pre nego što zaspiš. Ne bi smeo niko da te vidi da se sa tim igraš i na poslu. I dozvoljavaš samo veoma, veoma posebnim ljudima da to dotaknu. Šta je to?

5. Šta je to što se penje gore, izbacuje a onda ponovo ide dole?

6. Šta je to što je napravljeno od gume, ponekad se deli u školi i postoji da bi sprečilo greške?

7. Šta je to što je zabavno kad vi radite, ali mrzite pomisao da to rade i vaši roditelji?

8. Svaki muškarac ga ima. Neki su veliki, neki su mali. Njihovo duvanje je sjajan osećaj. Šta je to?

9. Šta je to belo, lepljivo i bolje je kad pljunete nego progutate?

Odgovori:

1. žvaka, 2. prsten, 3. četkica za zube, 4. mobilni telefon, 5. lift, 6. gumica za brisanje, 7. Fejsbuk, 8. nos, 9. pasta za zube.

