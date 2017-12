Zablude: Evo šta sve NIJE kontracepcija

Kontracepcija postoji gotovo koliko i ljudski rod, a maštovitost sredstava fascinira i danas – od maslinovog ulja, đumbira, umaka tabasco, meda i sokova raznog drveća kojima su žene premazivale vaginu, do bizarnih napitaka.

Koristile su se i fizičke barijere, sunđerčići umočeni u sirće ili limunov sok, pa platneni kondomi koje su poznavali još stari Egipćani. Prvi gumeni kondom izumeo je u 19. veku Charles Goodyear.

Kontracepcija je danas postala mnogo sofisticiranija i vrlo delotvorna, premda treba napomenuti da nijedna metoda nije sto posto pouzdana. Najčešći razlog tome je ljudski faktor: nepravovremeno uzimanje pilula, nepravilno stavljen kondom…

Neznanje i neobaveštenost često dovode do neželjene ili neplanirane trudnoće, a samim tim i do komičnih, ali i žalosnih situacija. Zato i navodimo neke od karakterističnih tvrdnji, pitanja, zaključaka, zabuna i zabluda o kontracepciji:

Nepouzdana metoda

Prekid pre ejakulacije – Muškarac godinama na to pazi, ali posle nekoliko godina žena ipak zatrudni. Zašto?

Prekidom seksualnog odnosa pre ejakulacije smanjuje se verovatnoća da će doći do trudnoće, ali ovakva vrsta „kontracepcije“ spada u nepouzdane metode zaštite od neželjenog začeća.

Ovakvim načinom „kontracepcije“ ipak dolazi do dvadesetak trudnoća na 100 parova koji ga koriste. Iz toga se može zaključiti da uz ovakav način izbegavanja trudnoće postoji verovatnoća da će poslije 3 do 4 godine doći do trudnoće.

Dojenje kao kontracepcija

Dok doji, žena ne može ostati trudna!

Ovo verovanje je pogrešno jer majka novorođeče može da doji i do godinu dana posle porođaja, a za novu trudnoću se mogu stvoriti uslovi već nakon nekoliko nedjelja.

Ginekolozi savetuju mladim roditeljima da već po prestanku postporođajnog krvarenja (obično 6 nedelja posle porođaja) mogu stupati u seksualne odnose, ali uz obaveznu primenu kontracepcije.

Voda ne pomaže

Posle polnog odnosa, kupanjem ili ispiranjem vagine može se sprečiti trudnoća – još je jedna od zabluda.

Posle seksualnog odnosa i ejakulacije semena tečnost sa spermatozoidima ulazi u grlić materice, a ispiranjem ili kupanjem stvara se vrlo mala verovatnoća da svi spermatozoidi budu isprani.

Za sličnu kontracepciju postoje hemijska sredstva koja se upotrebljavaju pre seksualnog odnosa, a ne posle.

Plodni dani

Metoda računanja plodnih dana efikasno štiti od polnih bolesti i neželjene trudnoće?

Metoda računanja plodnih dana uopšte ne štiti partnere od spolno prenosivih bolesti, a nije pouzdana ni kao kontraceptivno sredstvo. Veliki broj žena nema redovne menstruacije, a broj plodnih dana varira, tako da lako može doći do oplodnje jajne ćelije.

Statistika kaže da kod bezmalo 20 odsto žena koje primjenjuju ovakav vid zaštite posle izvjesnog vremena dođe do neplanirane trudnoće.

Još jedna zabluda

Seksualnim odnosima u toku menstruacije ne može doći do neplanirane trudnoće?

Seksualne odnose tokom menstruacije treba izbegavati, jer može doći i do začeća i do neke infekcije. Pored toga, kod žena dužina menstrualnog ciklusa traje od 21 do 35 dana, tako da se dešava da postoje plodni dani i tokom menstrualnog krvarenja.

Statistika kaže da u oko 25 odsto slučajeva dolazi do neželjene trudnoće zbog seksualnih odnosa u vreme menstruacije.

Godine nisu zaštita

Žena ima „mnogo godina“, veliku decu i unučiće pa ne može ostati trudna?

Dešava se da se žene starije od 40 godina zaprepaste kada im ginekolog saopšti da su već u poodmakloj trudnoći. Pojedine žene zaboravljaju da su se rano udale (dešava se čak sa 15 do 18 godina starosti), pa već sa 35-40 godina postanu bake, a još su plodne.

Normalno je da zdrava žena (pogotovu ako nije prvorotka) sa 35 pa i 45 godina starosti (i starija) može da ostane trudna posle seksualnog odnosa. Sasvim je jasno da broj odrasle dece i broj unučića nema nikakve veze sa tim da li bračni par može imati još dece.

Ne treba zaboraviti da žena može rađati decu sve dok ima menstruacije i dok nije potpuno ušla u menopauzu.

Orgazam žene nema veze

Žena može da zatrudni samo ako doživi orgazam?

Oplodnja jajne ćelije nastaje kada spermatozoid prodre u jajnu ćeliju u vreme plodnih dana. Samim tim, orgazam žene nema nikakve veze sa mogućnošću oplodnje.

A orgazam muškarca?

Do trudnoće može da dođe samo ako muškarac doživi orgazam (ejakulaciju)?

Ovo je samo delomično tačno, jer kada muškarac doživi orgazam, ejakulacijom izbacuje spermatozoide u vaginu i dolazi do oplodnje. Postoji mogućnost da orgazam i ejakulacija nisu bili burni, da je bilo „neprimetne ejakulacije“ ili da je u mokraćnom kanalu, pre odnosa, već bilo pokretnih spermatozoida.

U ovakvim slučajevima, broj i kvalitet spermatozoida je odgovarajući (teorijski je dovoljan samo jedan) da izvrši oplodnju jajne ćelije.

Naveli smo samo neke karakteristične slučajeve kontracepcije i neplanirane trudnoće sa kojima se ginekolozi povremeno sreću u svojoj praksi. Iz nabrojanih primera treba izvući pouku.

Pouzdanije metode

1. Kontracepcijska pilula koja se pije 21 dan nakon čega slijedi sedmodnevna pauza vrlo je sigurno sredstvo, s pouzdanošću 96-99 posto, kontracepcijski flaster (mijenja se svake sedmice, a kao i kod pilula nakon tri sedmice slijedi sedam dana pauze) 99 posto, a hormonske injekcije koje žena prima svaki mjesec dana 99 posto su sigurne.

2. Spirala – plastični ili bakreni uložak koji liječnik stavlja u maternicu, štiti 98-99 posto.

3. Sigurnost kontracepcijske spužve natopljene spermicidima koju žena stavlja u rodnicu 24 sata prije snošaja mnogo je manja, 75-90 posto, dok je dijafragma (gumena kupola) nešto pouzdanija, 85-98 posto.

4. Za kondom valja reći da je to, premda ne sasvim sigurna zaštita (95-98 posto), ujedno jedino sredstvo koje štiti i od spolno prenosivih bolesti.

5. Idealno rješenje „dvostruka nizozemska zaštita“. Ne, nije riječ o šahovskom potezu nego o kontracepciji koja uključuje i kontracepcijske pilule i kondom.