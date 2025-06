Zaboravite sve što ste mislili da znate o seksu: Ovo je istina koju vam niko nije rekao

Koliko često imate seks? Koliko često bi trebalo? Da li ste strastveni, spontani, dovoljno slobodni? U eri kada o seksu pričamo više nego ikad, mnogi ljudi se osećaju tiho pritisnutim – da žele više, da ga žele drugačije ili da ga uopšte ne žele. I tu dolazimo do ključne istine: Ne postoji „normalno“ kada je u pitanju seks. Postoji samo ono što je stvarno za vas.

U svetu koji veliča brzinu, pristupačnost i stalno uzbuđenje, lako je zaboraviti da seks ne mora uvek biti vatromet. Ponekad je nežan, tih, spor. Ponekad nije – i to je u redu. Intimnost nije broj, već prostor u kome se osećate bezbedno, viđeno i željeno.

Društveni mitovi o seksu čine više štete nego koristi. Od ideje da „prava veza znači redovan seks“, do poruke da požuda uvek mora biti spontana, a orgazam cilj. Ovi narativi čine da se ljudi osećaju neadekvatno, čak i kada je sve zapravo – sasvim u redu.

U stvari, jedan od najvažnijih koraka ka zdravom seksualnom životu jeste razgovor. Iskren, bez stida, bez poređenja. Seks je mnogo više od fizičkog čina – to je komunikacija tela, emocija, granica i želja.

Hormoni, stres, umor, mentalno zdravlje, godišnje doba, ishrana, emocionalna veza – sve to utiče na želju. Seksualna energija dolazi u talasima. A kada nestane, to ne znači da je nešto izgubljeno. Možda joj je samo potrebno više negovanja, više razgovora, više vremena. Ili više snova, knjiga i sna. I to je normalno.

Za mnoge, seks je takođe putovanje u sebe – kroz zadovoljstvo, ranjivost i istraživanje. Ne mora uvek da uključuje drugu osobu. Masturbacija, istraživanje fantazija ili jednostavno učenje o sopstvenom telu su podjednako vredni delovi seksualnog života. Seksualnost nije aktivnost – to je energija koju nosimo u sebi, svakog dana.

Seks nije takmičenje, zadatak ili očekivanje. Seks je lična priča koja se piše vašim sopstvenim tempom. Ponekad nežno, ponekad divlje, ponekad nikako. U tome nema greške. Samo sloboda. Zato, sledeći put kada osetite sumnju, zapitajte se – ne internet – šta vam je potrebno. I zapamtite: najprivlačnija stvar koju možete poneti u krevet je – autentičnost.

(Večernji list)

