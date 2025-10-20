Zašto neki ljudi gube želju za seksom: 5 glavnih razloga prema seks terapeutu

Seksualni terapeuti ističu da gubitak želje za intimnošću nije retkost i da iza toga stoji više razloga nego što se obično misli. Ovaj proces može biti postepen i često je povezan sa psihološkim, fizičkim i emotivnim faktorima.

Ako ste primetili da vaša želja za seksom opada ili potpuno nestaje, niste jedini. Seksualna želja je složen proces koji se ne svodi samo na fizičke impulse. Prema seks terapeutkinji Dr. Lori Berman, postoje duboki psihološki i emocionalni razlozi zbog kojih se povlačimo iz seksualnih odnosa.

1. Seks je obaveza, a ne zadovoljstvo

Kultura često meša performanse sa zadovoljstvom. Od malih nogu, mnogi od nas, naročito žene, uče da izgledaju seksi umesto da se osećaju senzualno. Seks postaje nešto što radimo za nekog drugog, a ne nešto što doživljavamo iznutra. Ovaj pristup vodi do disocijacije, gneva i sagorevanja.

2. Čekate savršen trenutak

Mnogi sebi govore da će se posvetiti seksu „kada se stvari smire“. Kada deca porastu. Kada smršaju. Kada stres popusti. Ali savršen trenutak se često nikada ne pojavljuje. Verovanje da seks mora biti spontani trenutak može sabotirati povezanost.

3. Stres i svakodnevne obaveze

Jedan od najčešćih razloga za smanjenje seksualne želje jeste stres. Preopterećenost poslom, brigama i obavezama može dovesti do toga da intimnost padne u drugi plan. Kada je telo u stalnom stanju napetosti, teško je pronaći prostor za opuštanje i uživanje.

4. Hormonske promene i zdravstveni faktori

Hormonski disbalans, menopauza, trudnoća ili određeni zdravstveni problemi mogu značajno uticati na libido. Takođe, neki lekovi imaju nuspojave koje smanjuju seksualnu želju.

5. Rutina i nedostatak novine

Kada odnos postane previše predvidiv, može doći do pada uzbuđenja. Seksualni terapeuti naglašavaju da je uvođenje novih iskustava i otvoren razgovor o željama ključ za vraćanje strasti.

Ako se prepoznajete u ovim razlozima, nije prekasno da ponovo otkrijete svoju želju. Gubitak seksualne želje ne znači kraj intimnosti, već signal da je potrebno obratiti pažnju na dublje uzroke. Razgovor sa partnerom, rad na odnosu i, po potrebi, savetovanje sa stručnjakom mogu pomoći da se ponovo pronađe ravnoteža i bliskost.

