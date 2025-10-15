Zašto seks dva puta nedeljno neće spasiti vaš brak – prava istina o intimnosti i odnosima

Mnogi parovi veruju da će redovan seks automatski rešiti sve probleme u braku. Međutim, stručnjaci upozoravaju da učestalost intimnih odnosa sama po sebi nije garancija srećnog i stabilnog partnerstva.

Postoji li odgovor na pitanje „Koliko je intimnosti normalno u zdravom braku?“

Iako istraživanja pokazuju da su srećni parovi intimni dva ili tri puta nedeljno, stručnjaci za seks kažu i da je stavljanje nesrećnog para (posebno onog sa različitim libidima) na određeni raspored potencijalno recept za katastrofu. Kada naglašavaju eksperti koji rade sa klijentima koji su nesrećni u svojim vezama, intimnost u braku je uvek jedna od tema koja se stalno pojavljuje. Ili on to želi prečesto, ili se ona žali da nije dovoljno zainteresovan (nisu samo muškarci ti koji žele više toga!).

Neusklađena libida izazivaju stres u vezi, ali taj stres se ne ublažava pritiskom na par da ima seks nekoliko puta nedeljno. U stvari, priklanjanje proizvoljnom broju samo dodaje još više naprezanja i odvajanja. Jer istina je da ne postoji jedan način da se odgovori na pitanje „Koliko je intimnosti normalno u zdravom braku?“.

Seks nije zamena za komunikaciju

Iako fizička bliskost ima važnu ulogu, ona ne može nadoknaditi nedostatak iskrenog razgovora i međusobnog razumevanja. Ako partneri ne rešavaju nesuglasice i ne dele svoja osećanja, seks postaje samo privremeno rešenje.

Prava snaga veze leži u emocionalnoj bliskosti. Kada partneri grade poverenje, podršku i međusobno poštovanje, intimnost dolazi prirodno i postaje kvalitetnija. Bez toga, ni najredovniji seksualni život ne može održati brak.

Zašto broj nije važan

Neki parovi imaju ispunjen odnos sa manje seksa, dok drugima odgovara češća intimnost. Bitno je da oba partnera budu zadovoljna i da se osećaju povezano. Fokus na broj puta nedeljno može stvoriti pritisak i dodatno udaljiti partnere.

Umesto da se opterećuju statistikom, parovi bi trebalo da rade na međusobnom poverenju, otvorenoj komunikaciji i zajedničkim vrednostima. Kada se odnos gradi na tim temeljima, intimnost postaje prirodan izraz ljubavi, a ne obaveza.

Seks je važan deo braka, ali nije čarobna formula za rešavanje problema. Stabilan i srećan odnos zahteva mnogo više – iskrenost, razumevanje i emocionalnu povezanost.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com