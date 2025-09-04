Zato ste nesigurni u vezama! Psiholog otkriva razlog zašto sabotirate sopstvenu sreću

Da li vam se dešava da, čak i kada sve ide dobro u vezi, osećate strah da će se nešto loše dogoditi? Psiholozi otkrivaju da nesigurnost u ljubavi nije slučajnost – ona često potiče iz obrasca koji sami ponavljamo, nesvesno sabotirajući sopstvenu sreću.

Koreni nesigurnosti: gde sve počinje

Nesigurnost u vezama obično ima koren u ranim iskustvima. Ako ste u detinjstvu doživeli kritiku, odbacivanje ili nedostatak pažnje, moguće je da sada nesvesno očekujete isto i od partnera. Zbog toga preterano analizirate svaki njegov gest ili reč.

Zašto sumnjate čak i kada razloga nema?

Psiholozi objašnjavaju da nesigurni ljudi često imaju iskrivljenu sliku o sebi. Umesto da veruju da zaslužuju ljubav, oni misle da će ih partner kad-tad napustiti. Zbog toga traže potvrdu, proveravaju telefon ili povlače se – čime zapravo sami guraju partnera od sebe.

Obrazac samosabotaže

Kada stalno očekujete loše, vi privlačite konflikte. Sitne sumnje prerastaju u svađe, a partner se umara od stalnih pitanja i strahova. Tako nesigurnost postaje proročanstvo koje se samo ispunjava – baš ono čega ste se najviše bojali.

Kako prekinuti začarani krug?

Rešenje je da prepoznate trenutak kada strah preuzima kontrolu. Umesto da reagujete impulsivno, napravite pauzu i pitajte se: „Da li imam realan dokaz za ovaj osećaj, ili je to samo moj stari obrazac?“ Ta svest menja sve.

Psiholog savetuje: ključ je u samopouzdanju

Radite na tome da izgradite sigurnost u sebe, a ne samo u vezu. Kada znate da vredite i bez obzira na okolnosti, prestajete da panično tražite potvrdu od partnera. A upravo tada ljubav počinje da cveta.

Zapamtite: vi zaslužujete sreću. Nesigurnost nije vaša sudbina – već obrazac koji možete prekinuti. Prvi korak je da ga prepoznate.

