Želite da uzbudite muškarca, pokušajte sa ovih 5 predloga – uvek uspevaju

Iako je lepo zamisliti da će se to uvek dogoditi kada ste u prostoriji, ponekad je potrebno posegnuti i za nekim „tajnim oružjem“ koje on ne očekuje, a koje će ga dovesti do ludila. Ponekad je potrebno zaviriti na onu – nevaljalu stranu, u želji da zagolicate njegovu maštu.

Ako niste sigurni kako to da uradite, na pravom ste mestu. Razmišljali smo o tome, šta je to što najviše uzbuđuje muški pol, i donosimo vam u našoj galeriji fantastične seksi predloge, sa kojima ne možete pogrešiti.

Vežite ga

Postoje dobre šanse da momak sa kojim ste u vezi ima potajnu želju da nad njim dominirate. Dakle, od vas se očekuje da mu pokažete ko je „gazda“. Sve što vam treba da biste tu zamisao sproveli u delo jeste jedna njegova kravata, ili još bolje par lisica. Poslužiće i vaše hulahopke ili neka satenska marama, ako ste spontano rešili da ga vežete i zagolicate njegovu maštu. Štaviše veći efekat će na njega imati to što neće znati šta ga očekuje.

Obucite nešto seksi i izazovno

Većina muškaraca ne može da odoli kada vidi devojku svojih snova u seksi donjem vešu. Budući da znate da su muškarci vizuelna stvorenja, ovu informaciju biste mogli da upotrebite u svoju korist. Po vašoj želji to može da bude neki „push up“ brushalter u kombinaciji sa tanga gaćicama, ili čipkasti negliže.

A ako volite da nosite haltere, mrežaste čarape i podvezice, ne propustite priliku da i njih dodate u jednačinu. On će jednostavno uživati u tome da svlači sve te stvarčice sa vas, prenosi zenskimagazin.rs..

Stavite mu povez

Ova taktika je nešto što vaš voljeni možda nikad nije iskusio ranije, a što može da bude neverovatno uzbudljivo. Kada mu stavite povez, „ukidate“ mu njegovo omiljeno čulo, ali mu ostavljate sva ostala da sa njima istražuje vaše telo. Budući da ne može da vas vidi, biće fokusiran na miris vaše kože, na toplinu vašeg tela, na vaš dah i reči koje mu govorite.

Dok ima povez preko očiju, njegova mašta će podivljati da vi to vreme možete iskoristiti da se rešite viška odeće i dovedete ga u situaciju u kojoj ga želite.

Koristite neke seksi igračke

Interesantna je činjenica da muškarci nisu svesni toga da žene koriste seksi igračke čak i kada imaju vrlo redovan seks. U tom pogledu mogli biste da iznesete koju od svojih omiljenih igračaka i pokažete svom voljenom, kako može da vas zadovoljni sa njom.

Nemojte misliti da to njemu neće doneti nikakvo uzbuđenje, jer naprotiv, za muškarca nema većeg podsticaja u spavaćoj sobi od toga da posmatra svoju voljenu kako stiže do vrhunca.

Ostvarite njegovu seksualnu fantaziju

Dobar način da se par poveže i pokaže jednom drugom koliko poverenja ima među njima, jeste putem otkrivanja seksualnih fantazija. Pitajte svog voljenog koja je njegova najveća seksualna fantazija, naizgled potpuno nezainteresovano da bilo šta uradite po tom pitanju.

Mnogim muškarcima će biti nelagodno da o tome pričaju, ali uz vaš podsticaj i deljenje vaše fantazije sa njim, pomoći ćete mu da se otvori. A kao šlag na torti ako je to nešto u čemu sebe možete da zamislite, ne oklevajte da mu je ostvarite.

