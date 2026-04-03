Žena koja ne voli muža ponaša se ovako, a to je velika prepreka bračnoj sreći

Ovo je osam najčešćih pritužbi koje nesretni muževi upućuju svojim ženama. Prema mnogim mišljenjima ovako se ponaša žena koja ne voli muža.

Postoji neki manje i više suptilni znaci koji pokazuju da je vaša partnerka prestala da vas voli. Mnogo ima nesrećnih muževa koji imaju raznih problema sa suprugama. Ali usprkos raznolikosti bračnih problema koji se mogu pojaviti, postoje neke pritužbe koje su raširene i uobičajene.

A ako niste oprezni, jedan ili više ovih kamena spoticanja u vezi mogli bi dovesti do nepremostivih prepreka bračnoj sreći.

S druge strane, dobra vest je da postoje načini da shvatite i prevladate potencijalne probleme pre nego prouzrokuju trajnu štetu.

Najčešće pritužbe nesrećnih muževa

1. Uvek deluje mrzovoljno

Kada razgovara sa suprugom, ton njenog glasa je pun negativnosti, prezira i kritike. Ako on pokuša da izrazi zabrinutost ili pritužbu u vezi s brakom, ona ustaje u besnu odbranu i baca krivicu natrag na njega umesto da ga sasluša.

2. Stalno zanoveta i upravlja

Kad muž ima slobodan trenutak, ona ‘nasrne’ na njega i naredi mu da nešto popravi po kući. Ako izađe s prijateljima, ona mu bez prestanka šalje poruke s pitanjem kada će se vratiti.

3. ‘Zabranjuje’ njegovo nabacivanje

Ako joj koketno namigne, ona će zakolutati očima. Ako posegne za njom u krevetu, ona će mu okrenuti leđa. Ako se u tim retkim prilikama i prepusti i poseksa, uglavnom leži i bulji u strop, čekajući da sve bude gotovo. Žena koja ne voli muža ponaša se baš ovako.

4. Prestaje da brine o sebi

Bilo da je prestala sa vežbom ili se prepustila i izgubila energiju i entuzijazam za život, žena koja se oseća neprivlačno često se povlači, emocionalno i fizički, iz svog braka.

5. Biti ‘mama’ joj je glavna osobina ličnosti

Više se ponaša kao ‘mama’ u svim situacijama, pa i na romantičnoj večeri s mužem. Samo imajte na umu da brak koji je zasnovan na njenom ponašanju prema partneru kao prema detetu često se uopšte ne oseća kao brak, to je ‘vrtić’.

6. Ona je alfa roditelj

Kao vođa roditeljskog čopora, ona odmah ‘loše’ reaguje na muža svaki put kad pokuša biti tata ili roditelj svojoj deci na način na koji smatra prikladnim. Kao rezultat toga, ona lišava decu očeve brige i stege te zabija klin između sebe i muža.

7. Nije zahvalna

Bez obzira na to je li suprug napravio velike prekovremene sate na poslu ili je proveo celi dugi vikend gradeći dvorišnu terasu koju ona želi, ona njegove napore uzima zdravo za gotovo i ne uspeva pokazati zahvalnost za bilo što što on učini za nju ili porodicu.

8. Ona nema svoje interese

Ona nema nikakvih interesa ni hobija izvan braka ili doma. To je čini ‘predvidljivom’ i ‘dosadnim’ društvom koje retko kad ima nešto zanimljivo da razgovora.

Pažljivo razmislite o odgovorima na ova četiri pitanja

Kako možete uneti više pozitivnosti i romantike u svoj brak? Kako možete učiniti da se muž oseća cenjenijim i poželjnijim? Kako ga možete izgraditi kao kompetentnog roditelja punog ljubavi? Kako ga možeš usrećiti?

Verovali ili ne, rad na usrećivanju supruga najsigurniji je način da ga motivišete da i on usreći vas. Ponašanje puno ljubavi i uvažavanja privlači identično ponašanje i druge strane – puno ljubavi i uvažavanja. Pozitivnost i entuzijazam privlače – pozitivnost i entuzijazam. Zabava i ljubav privlače – zabavu i ljubav.